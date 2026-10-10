Quảng Ninh: Xử lý bè nuôi thủy sản trái phép

Các cơ quan chức năng phối hợp xử lý bè nuôi thủy sản trái phép. Ảnh:QMG

Tình trạng bè nuôi thủy sản tự phát di chuyển về vùng biển thuộc địa bàn phường Tuần Châu này phát sinh trong quá trình triển khai Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, khi hoạt động san lấp tại khu vực Đầu Đá, phường Hà An khiến một số lượng lớn bè nuôi hàu từ khu vực phía Hà An di chuyển sang vùng biển thuộc địa giới hành chính phường Tuần Châu.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực Hòn Cóc Đôi, phía Tây Nam Tuần Châu và Hòn Đế Bụt có hơn 400 cặp bè được di chuyển về nuôi trồng thủy sản. Trong đó, một số bè được đưa vào các khu vực biển đã được UBND phường Tuần Châu giao cho tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, dẫn đến tình trạng nuôi trồng không đúng vị trí được giao.

Việc tập kết, nuôi trồng thủy sản tự phát trên biển gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng mặt nước theo quy hoạch, còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, mất an ninh trật tự; ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và an toàn giao thông đường thủy.

Tại buổi kiêm tra, cơ quan chức năng đã tháo dỡ 20 cặp bè tre nuôi nhuyễn thể trái phép tại khu vực lạch Khe Hẹp, với tổng diện tích khoảng 16.000m².

Từ đầu năm đến nay, phường Tuần Châu đã tổ chức hơn 40 lượt tuần tra, kiểm tra, qua đó tháo dỡ, di dời 140 cặp bè mảng và 150 dây HDPE nuôi hàu, hà trái phép tại khu vực biển và sông Hốt thuộc địa bàn phường, trong đó có khu vực giáp ranh phường Hà An.

Thời gian tới, phường Tuần Châu sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép, lấn chiếm mặt nước; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên trên địa bàn./.