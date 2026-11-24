Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán cuối năm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh, trong số các vụ vi phạm đã xử lý, có 303 trường hợp liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với số tiền phạt hơn 4,1 tỷ đồng; 68 trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phạt hơn 926 triệu đồng; 72 trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phạt 1,2 tỷ đồng. Tổng số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế kiểm tra tại các địa bàn cho thấy, vi phạm không chỉ xuất hiện ở hoạt động kinh doanh trực tiếp mà còn tiềm ẩn trong vận chuyển, tập kết và phân phối hàng hóa.

Điển hình, ngày 23/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra một xe tải mang biển kiểm soát 29K-XXX.XX, phát hiện 691kg trái cây các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 19 triệu đồng. Chủ hàng bị xử phạt 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Trên địa bàn Đội Quản lý thị trường số 3, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm tra 141 vụ, xử lý 135 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 2,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra 211 vụ, xử lý 208 vụ, phạt hơn 7,1 tỷ đồng.

Đại diện các đội cho biết, đặc thù địa bàn rộng, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch sôi động đòi hỏi công tác quản lý phải được triển khai thường xuyên, có trọng tâm. Các đơn vị đang tăng cường nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn và nhóm hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ, trung tâm thương mại, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa và các kênh kinh doanh trực tuyến.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào địa bàn và mặt hàng trọng điểm; duy trì các điểm, chốt kiểm soát liên ngành trên tuyến biên giới. Đặc biệt, Chi cục sẽ thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Việc chủ động kiểm soát thị trường từ sớm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm.