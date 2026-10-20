Quảng Ninh xử lý 405 vụ vi phạm ATTP, tiêu hủy hơn 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện xử lý các đối tượng vận chuyển chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu, buộc tiêu hủy hơn 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ATTP, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Trong tổng số 405 vụ vi phạm hành chính được xử lý, các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện bảo đảm ATTP và kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt được xác định là 2.625.150.000 đồng. Đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng khởi tố 8 vụ án với 27 bị can, liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về ATTP và các tội danh liên quan, theo các Điều 317, 193, 188 và 189 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, hơn 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị tịch thu, buộc tiêu hủy. Số hàng hóa này gồm nội tạng động vật đông lạnh, chân gà, chân lợn, bánh kẹo và nhiều loại hàng hóa khác. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành giữa Công an thành phố và Sở Công Thương; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 32/54 Công an xã, phường, đặc khu triển khai các kế hoạch về ATTP; kiến nghị UBND cấp xã ban hành 4 văn bản tăng cường công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng chức năng Quảng Ninh tiếp tục rà soát các cơ sở, đối tượng có nguy cơ vi phạm, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý và phát hiện thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các kết quả trên cho thấy quy mô vi phạm cần được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về ATTP và bảo đảm nguồn gốc hàng hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.