Quảng Ninh: Xét xử vụ lừa đảo hơn 263,9 tỉ đồng bằng chiêu 'cắt đá tìm ngọc'

Phiên toà được mở trong 2 ngày 4 - 5.11.2026.

Theo cáo trạng, từ tháng 8.2024, nhóm người Trung Quốc tuyển lao động Việt Nam ở khu vực biên giới Móng Cái, đưa sang thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) làm việc tại nhiều tòa nhà.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Lê Tân

Trong số các bị cáo có Trần Thị Chi (SN 1989, trú tại khu 4, phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại khu Hải Yên 3, phường Móng Cái 3) và Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú tại khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1), cùng 33 bị cáo khác.

Ban đầu, các bị cáo này tham gia làm thuê. Đến giữa tháng 11.2024, 3 bị cáo này được các đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Yu Dong và Xiao Hoáng rủ góp vốn để cùng hoạt động lừa đảo.

Chiếm dụng lòng tin của khách hàng

Nhóm này lập ra hàng loạt trang fanpage như "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá ngọc thô"... để phát trực tiếp (livestream) hoạt động "cắt đá, đổ thạch". Họ phân chia hoạt động theo từng nhóm nhỏ và tổ chức livestream. Mỗi phòng livestream có ít nhất bốn người tham gia. Trong đó, một người Trung Quốc sử dụng máy cắt để cắt đá. Ba người Việt Nam chia nhau thực hiện livestream, tạo nick ảo, tư vấn.

Khi livestream, người dẫn chương trình trò chuyện, thông báo thể lệ cuộc chơi với góc quay chỉ để lộ phần cánh tay và viên đá để tránh lộ diện. Thành viên khác sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để hỏi cách chơi, xác nhận đã tham gia, đặt cược, trúng thưởng và kích động đám đông bằng các câu như "cho tôi một phần", "chơi đi kẻo lỡ".

Một người khác có nhiệm vụ liệt kê danh sách, tư vấn, hướng dẫn chuyển tiền cược vào tài khoản chỉ định; tạo biên lai chuyển tiền giả đưa lên livestream và chặn các bình luận tiêu cực hoặc chửi bới.

Các nghi phạm sử dụng hai loại đá thô có đường kính 5-10cm, được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu bột đá đúc lại với lớp ngụy trang tinh vi. Loại đá "lừa không trúng" chỉ được sơn phủ một lớp màu đen bên ngoài, bên trong là đá màu trắng không có giá trị. Loại đá "lừa trúng thưởng" được nhuộm màu xanh ngọc ở mặt ngoài rồi phủ thêm một lớp sơn màu đen bên ngoài (hoặc ghép giữa đá hoa trắng và đá Quarzit xử lý màu) để giả làm ngọc phỉ thúy, ngọc "Đế vương lục bảo" cực kỳ quý hiếm.

Cơ quan chức năng cho rằng nhóm lừa đảo đã thiết lập một hệ thống vòng chơi nhiều cấp độ nhằm từng bước tạo lòng tin cho người chơi. Trong vòng một, khách xem livestream đặt cọc mua suất cắt đá từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng. Nếu đá cắt ra màu trắng (không trúng), nạn nhân đặt số tiền nhỏ sẽ được hoàn trả ngay lập tức hoặc cam kết trả sau để tạo lòng tin vững chắc. Ngược lại, người đặt cọc số tiền lớn (từ vài triệu đến vài chục triệu đồng) sẽ bị thông báo không trúng để chiếm đoạt luôn.

Nếu phát hiện nạn nhân có tiềm năng tài chính, chúng sẽ điều khiển để cắt ra "đá trúng thưởng" màu xanh ngọc, thông báo giá trị giải thưởng lớn từ vài trăm triệu đồng trở lên và dùng ứng dụng điện thoại để làm giả giao dịch chuyển tiền thưởng gửi cho nạn nhân nhằm kích thích ham muốn…

Dẫn dắt người chơi bằng nhiều thủ đoạn

Theo cơ quan chức năng, nhóm tội phạm biết cách tạo hiệu ứng sợ bỏ lỡ để "giữ chân" nạn nhân. Trong mỗi phiên livestream, nhóm phụ trách bình luận sử dụng hàng loạt tài khoản Facebook ảo tung hứng các câu lệnh như "cho tôi một phần", "thêm một phần", "chuyển khoản", "chơi đi kẻo lỡ"... để kích động người xem thật mất cảnh giác, dễ dàng đồng ý chuyển khoản.

Các đối tượng dùng sơn xịt lên đá làm công cụ lừa đảo

Theo chỉ đạo của ông chủ người Trung Quốc, các bị can thường xuyên phải thay đổi tên các trang fanpage lôi kéo người chơi như "Đế Vương Lục Bảo. Gerber", "Phỉ thúy thiên bảo", "Lộc tài vượng phát", "Đá đến đổi vận", "Đá ngọc thô", "Phú quý do trời định", "Đế vương lục bảo", "Đế vương phỉ thúy", "Bảo nguyên phỉ thúy", "Ngọc bích mùa xuân", "Màu xanh may mắn"...

Chăm sóc viên sẽ yêu cầu người chơi chuyển trước "thuế, phí" từ 1% đến 10% trên tổng giá trị tiền trúng thưởng (với lý do trả tiền công nhân viên, phí thưởng, phí quy đổi tiền NDT sang tiền Việt) thì mới được nhận tiền.

Khi nạn nhân đã chuyển khoản tiền phí này, chúng tiếp tục bịa ra hàng loạt lý do gian dối khác như chuyển tiền sai cú pháp, chuyển thiếu nội dung, hoặc số tiền lớn cần phải xác minh nên phải đóng thêm tiền phí... Quá trình này được kéo dài liên tục cho đến khi nạn nhân cạn tiền, không thể vay mượn thêm được nữa thì nhóm sẽ chặn mọi liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được qua hàng chục nghìn giao dịch đã được chuyển qua 25 tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam, sau đó tiếp tục được luân chuyển qua hơn 954 tài khoản ngân hàng khác nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, các bị cáo cùng đồng phạm người Trung Quốc đã lừa đảo 32.167 người, chiếm đoạt hơn 263,9 tỉ đồng qua 114.253 giao dịch chuyển vào 25 tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được 311 bị hại cụ thể, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ đồng.

Cả 36 bị cáo bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối với nhóm người Trung Quốc bị xác định đứng đầu và những người liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra