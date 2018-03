Quảng Ninh: Xe quá khổ, quá tải xiêu vẹo chạy trên quốc lộ

Chỉ trong 1 buổi sáng 'nằm đường, nếm bụi', PV Dân Việt đã chứng kiến hàng trăm lượt xe quá khổ, quá tải nghênh ngang, xiêu vẹo chạy trên Quốc lộ 279, đoạn qua phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Cảnh tượng chiếc xe quá khổ, chở dăm gỗ vãi lả tả, xiêu xẹo trên Quốc lộ 279 vào sáng 25.3 (Ảnh: Nguyễn Quý).

Đất rơi vãi đầy đường, dăm gỗ từ những chiếc xe tải không được che phủ kín bay lả tả, nhiều xe quá khổ cơi nới thùng lên cao hàng mét chạy xiêu vẹo như sắp đổ trên đường... Đó là cảnh tượng PV Dân Việt ghi nhận trên Quốc lộ 279, đoạn qua phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long trong buổi sáng hôm nay (25.3). Tuy nhiên, như được báo trước, cả tuyến giao thông huyết mạch cho xe tải này (tuyến đường tránh qua trung tâm TP.Hạ Long) không hề thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo phản ánh của nhiều người dân các tổ 1,2,3,5 phường Hà Khẩu, từ nhiều năm nay họ đã phải sống chung với bụi đất, giao thông đi lại mất an toàn nghiêm trọng do sự hoành hành của những chiếc xe tải trên. Kiến nghị cũng đã nhiều, thậm chí do quá bức xúc người dân phải đứng ra chặn xe tải. “Chính quyền họp, tháo gỡ, tưới vài xe nước mỗi ngày... rồi chỉ lại được ít hôm đâu lại vào đó” – một người dân phường Hà Khẩu nói.

Từ nhiều năm nay người dân phường Hà Khẩu thường xuyên phải chịu cảnh đất vãi ra đường từ những chiếc xe quá tải, quá khổ (Ảnh: Nguyễn Quý).

Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, các xe quá khổ quá tải ngang nhiên chạy trên Quốc lộ 279 thường xuyên là nỗi ám ảnh về tai nạn giao thông cho người dân.

Được biết, tuyến đường trên Công an tỉnh Quảng Ninh đã giao riêng cho 1 đội CSGT thường trực kiểm tra, xử lý, ngoài ra còn có một số lực lượng chức năng khác. Nhưng họ ở đâu khi những chiếc xe quá khổ, quá tải này hoành hành? Đó là câu hỏi mà người dân cần sớm có lời giải đáp.

Nguyễn Quý