Quảng Ninh xây dựng trường học xã hội chủ nghĩa
Ngày 15/11/2026, Thành ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 605-QĐ/TU phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.
Theo đề án, thành phố lựa chọn thí điểm tại 3 cơ sở: Trường Tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu; Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Hạ Long); Trường Tiểu học và THCS Vân Đồn 1. Đây là mô hình trường công lập hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, có sự phối hợp trách nhiệm của gia đình và cộng đồng; lấy sự phát triển toàn diện của học sinh làm mục tiêu trung tâm.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quang-ninh-xay-dung-truong-hoc-xa-hoi-chu-nghia-post1403836.html