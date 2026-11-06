Quảng Ninh: Xây dựng chiến lược tổng thể thu hẹp khoảng cách chuyên môn y tế giữa các vùng miền

Để mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực y tế là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bền vững. Định hướng xuyên suốt của thành phố là bảo đảm mọi người dân, dù ở bất cứ địa bàn nào, đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc với ngành Y tế. Ảnh: Thu Chung (Q.M.G)

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường khẳng định, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng toàn xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quảng Ninh hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bác sĩ, giường bệnh. Toàn thành phố đạt tỷ lệ 19,18 bác sĩ trên 10.000 dân; tỷ lệ điều dưỡng đạt 29,08 điều dưỡng trên 10.000 dân.

Trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ cũng như năng lực triển khai các kỹ thuật y tế ngày càng được nâng cao. Toàn ngành hiện có 1.577 người có trình độ sau đại học, 5.917 người có trình độ đại học. Trong đó, khối y tế công lập ghi nhận tỷ lệ nhân lực trình độ đại học, sau đại học cao nhất với 1.514 người trình độ sau đại học cùng 4.192 người trình độ đại học, chiếm tổng cộng 62,9% nhân lực toàn khối. Riêng đội ngũ bác sĩ thuộc khối y tế công lập có 152 người trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 916 người trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I; 1.107 bác sĩ trình độ đại học.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thu Chung (Q.M.G)

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng, phát triển nguồn nhân lực y tế công lập luôn được quan tâm chỉ đạo, từng bước gắn kết chặt chẽ với vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức cùng yêu cầu phát triển chuyên môn của từng đơn vị. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 9/2026, toàn ngành đã tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, tiếp nhận 3.053 người, bao gồm 887 bác sĩ. Ngành cũng tích cực triển khai chính sách thu hút bác sĩ, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhân lực cho các đơn vị còn nhiều khó khăn. Công tác đào tạo sau đại học được chú trọng thực hiện với 504 cán bộ được cử đi đào tạo trong giai đoạn 2021-2025, qua đó góp phần phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao.

Khắc phục chênh lệch nhân lực y tế giữa các vùng miền

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường thẳng thắn chỉ ra bài toán lớn nhất mà ngành Y tế thành phố cần tập trung giải quyết ngay là sự chênh lệch về năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất giữa các tuyến, các vùng miền, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Việc phân bổ, điều tiết nhân lực giữa các tuyến cũng như giữa các địa bàn cần tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Chung (Q.M.G)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu, ngành Y tế phải xây dựng chiến lược tổng thể, dài hạn trong phát triển, sử dụng nguồn nhân lực. Trọng tâm của chiến lược là từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về số lượng, trình độ chuyên môn của nhân lực y tế giữa các vùng miền, địa phương. Ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để rà soát toàn diện thực trạng nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, ngành xây dựng phương án điều phối, luân chuyển đội ngũ bác sĩ giữa các cơ sở y tế, vừa tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, vừa tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn.

Cùng với việc điều phối nhân sự, ngành cần nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách đào tạo, thu hút, đãi ngộ phù hợp. Công tác đào tạo phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn cũng như định hướng phát triển các cơ sở y tế chuyên sâu, chất lượng cao mang thương hiệu riêng của Quảng Ninh. Các đơn vị cần chú trọng nâng cao năng lực tự đào tạo, tăng cường phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong toàn hệ thống.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Bùi Mạnh Hùng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Chung (Q.M.G)

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường cũng yêu cầu tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, nơi chất lượng dịch vụ y tế còn hạn chế. Ngành Y tế cần chú trọng hơn nữa công tác y tế dự phòng, phát triển y học cổ truyền, đồng thời nghiên cứu xây dựng các đề án phát triển mô hình y tế kết hợp nghỉ dưỡng, điều dưỡng sức khỏe nhằm tận dụng tối đa thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên sẵn có. Song song đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe của người dân, hướng tới thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững để mọi người dân trên mọi địa bàn đều được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.