Quảng Ninh: Xã miền núi Hoành Mô gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động tại Quảng Ninh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Tại xã miền núi, biên giới Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, việc khảo sát nhu cầu học nghề, tăng cường liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đang được đẩy mạnh nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, địa phương đã tổ chức đào tạo nghề mỏ ngay tại xã, gắn việc học với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngành than.

Theo kết quả rà soát năm 2026, Hoành Mô có 4.962 người trong độ tuổi có khả năng lao động. Địa phương đã khảo sát nhu cầu học nghề của 3.985 người, đạt 80,3%; đồng thời khảo sát 236 trong tổng số 312 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Việc nắm bắt nhu cầu từ cả người học và đơn vị sử dụng lao động giúp xã có cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp, hạn chế tình trạng đào tạo không gắn với việc làm.

Tháng 1/2026, Ủy ban Nhân dân xã Hoành Mô phối hợp với Trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức lớp đào tạo nghề xây lắp mỏ cho 33 học viên, đạt 253% kế hoạch tuyển sinh quý 1.

Học viên được học lý thuyết tại địa phương, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt và các chế độ trong thời gian đào tạo.

Theo chương trình phối hợp, sau khi hoàn thành khóa học, người lao động được bố trí việc làm tại doanh nghiệp ngành than. Năm 2026, nhà trường và địa phương phấn đấu đưa 50-60 lao động đi học nghề, làm việc trong ngành than.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hoành Mô ghi nhận 156 lao động có việc làm tăng thêm, trong đó một bộ phận làm việc tại các doanh nghiệp than, khai khoáng.

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại Quảng Ninh góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho người dân, trong đó có lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh nghề công nghiệp, địa phương cũng quan tâm nâng cao kỹ năng sản xuất nông, lâm nghiệp, gắn với thế mạnh cây hồi, quế và định hướng phát triển dịch vụ, thương mại biên giới.

Ở phạm vi toàn tỉnh, hoạt động kết nối cung-cầu lao động tiếp tục được mở rộng. Theo thông tin công bố tháng 10/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh đã thực hiện 72 trong tổng số 80 phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch năm, đạt 90%; đồng thời ký quy chế phối hợp với 27 địa phương để tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động.

Thông qua các phiên giao dịch, người lao động có thêm điều kiện tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu vị trí tuyển dụng, yêu cầu kỹ năng và lựa chọn công việc phù hợp.

Tuy nhiên, nhu cầu học nghề tại vùng miền núi còn phân tán, một số ngành nghề khó tập hợp đủ học viên, trong khi điều kiện đi lại và thời gian sản xuất ảnh hưởng đến khả năng tham gia học tập.

Thực tế này đòi hỏi việc tổ chức đào tạo phải linh hoạt, lựa chọn nghề sát nhu cầu và tăng cường liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ đầu ra việc làm.

Theo định hướng của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đào tạo nghề cần gắn với giải quyết việc làm, phù hợp nhu cầu người lao động và điều kiện địa phương.

Từ cách làm tại Hoành Mô đến hoạt động kết nối thị trường lao động trên toàn tỉnh, việc phối hợp giữa chính quyền cơ sở, trường nghề và doanh nghiệp đang góp phần mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sinh kế bền vững cho lao động vùng cao./.