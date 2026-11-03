Quảng Ninh và Cheongju xúc tiến hợp tác thương mại, du lịch

Quảng Ninh và thành phố Cheongju (Hàn Quốc) đang trao đổi các cơ hội mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, kinh tế đến du lịch và phát triển đô thị. Nội dung này được đề cập tại buổi làm việc ngày 2/11 giữa đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh dẫn đầu và ông Lee Jang Sub, Thị trưởng thành phố Cheongju.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh và chính quyền thành phố Cheongju (Hàn Quốc). Ảnh: Quang Ninh Media

Trọng tâm của cuộc gặp là các giải pháp thúc đẩy đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Ông Lee Jang Sub, Thị trưởng Cheongju cho biết sẽ thông qua Văn phòng Thương mại ở nước ngoài của thành phố để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời chia sẻ thông tin về các sự kiện kinh tế, xúc tiến xuất khẩu.

Đáp lại, lãnh đạo Quảng Ninh cam kết tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Cheongju tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại địa phương. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh được giao làm đầu mối, trực tiếp phối hợp với Văn phòng Thương mại Cheongju để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ở lĩnh vực du lịch và văn hóa, hai bên sẽ nghiên cứu các chiến dịch quảng bá chéo. Cụ thể, di sản Jikji của Cheongju và Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh sẽ được đưa vào chương trình hợp tác bảo tồn. Hai địa phương cũng lên kế hoạch kết nối quảng bá tại các sự kiện thường niên lớn như Triển lãm quốc tế Thủ công mỹ nghệ Cheongju và Carnaval Hạ Long.

Ngoài ra, hai thành phố sẽ chia sẻ kinh nghiệm về tái thiết đô thị, phát triển không gian sinh thái ven sông hướng tới mô hình đô thị xanh và bền vững.

Để các thỏa thuận đi vào thực tế, Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh và Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp Cheongju sẽ đóng vai trò đầu mối thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên.

Phía thành phố Quảng Ninh cũng chính thức mời đại diện chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Cheongju đến khảo sát môi trường đầu tư và tham dự Carnaval Hạ Long, dự kiến tổ chức vào quý II/2027.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Quảng Ninh đã trực tiếp khảo sát mô hình phát triển công nghiệp công nghệ tại Công ty Yujin Technology, cùng một số thiết chế văn hóa, bảo tàng tại Cheongju.