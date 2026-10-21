Quảng Ninh ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Khu công nghiệp Sông Khoai. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, Quảng Ninh đang tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thành phố không chỉ chú trọng thu hút các dự án mới mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững.

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu hút 1.349,5 triệu USD vốn FDI. Trong đó, địa phương cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký 659,68 triệu USD; đồng thời ghi nhận 85 lượt dự án điều chỉnh, trong đó có 22 lượt tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 689,66 triệu USD. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không chỉ thể hiện ở khả năng thu hút dự án mới mà còn ở niềm tin của các nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, thu hút 842,87 triệu USD, chiếm 62,5% tổng vốn FDI. Lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai với 494,98 triệu USD, tương đương 36,7%. Đáng chú ý, các khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục là địa bàn trọng điểm, thu hút 1.303,85 triệu USD, chiếm 96,6% tổng vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh trong kỳ.

Nhiều khu công nghiệp đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư quy mô lớn. Khu công nghiệp Sông Khoai hiện thu hút 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD, trong khi khu công nghiệp Bắc Tiền Phong có 38 dự án với tổng vốn khoảng 3,1 tỷ USD. Sự hiện diện và mở rộng hoạt động của các tập đoàn như Foxconn, Jinko Solar, Yaskawa, Tonly Electronics... góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Thực tế cho thấy, bên cạnh chính sách ưu đãi, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng tiếp cận quỹ đất sạch, kết nối giao thông và mức độ thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.

Nhận thức rõ điều này, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện đúng kế hoạch. Danh mục các dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 cũng được rà soát, cập nhật nhằm chủ động tiếp cận những nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ và định hướng phát triển dài hạn.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Địa phương chủ động rà soát các dự án ưu tiên, tăng cường tiếp xúc với những tập đoàn và doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế. Việc phát huy mạng lưới doanh nghiệp FDI đang hoạt động cũng được chú trọng, qua đó tạo thêm kênh kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư mới đối với môi trường kinh doanh tại Quảng Ninh.

Cải cách hành chính tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 59/59 thủ tục hành chính đặc thù; đồng thời công bố cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối với 539 thủ tục hành chính thuộc các bộ, ngành để triển khai thực hiện trên địa bàn.

Hiệu quả cải cách còn được thể hiện qua kết quả giải quyết hồ sơ tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã giải quyết 256.475 hồ sơ, trong đó 255.196 hồ sơ được xử lý trước và đúng hạn, đạt 99,5%. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường, đặc khu, số hồ sơ đã giải quyết đạt 379.395, với 372.311 hồ sơ trước và đúng hạn, tương đương 98,1%. Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát địa điểm, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và triển khai dự án.

Trong giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 15 tỷ USD vốn FDI đăng ký, với tổng vốn thực hiện ít nhất 12,71 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu này, định hướng thu hút đầu tư được xác định theo hướng chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực điện tử, tự động hóa, logistics, cảng biển, kinh tế xanh, hạ tầng số và du lịch cao cấp. Các dự án được khuyến khích phải có công nghệ hiện đại, sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm phát thải, tạo giá trị gia tăng lớn, đồng thời gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh thu hút dòng vốn mới, địa phương cũng chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư hiện có. Việc rà soát các dự án chậm triển khai hoặc không còn khả năng thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, tránh lãng phí nguồn lực. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước được xem là giải pháp quan trọng để mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp địa phương.

Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, cùng những nỗ lực cải thiện hạ tầng, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp, Quảng Ninh đang từng bước củng cố vị thế trong thu hút FDI. Đây không chỉ là cơ sở để địa phương hoàn thành các mục tiêu về vốn đầu tư trong những năm tới mà còn góp phần chuyển hóa nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững./.