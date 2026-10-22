Quảng Ninh ưu tiên dòng vốn FDI chất lượng cao

Cùng với thu hút dự án mới, Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững. (Ảnh minh họa)

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh, trong kỳ, địa phương cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký 659,68 triệu USD. Đồng thời, có 85 lượt dự án điều chỉnh, trong đó 22 lượt tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 689,66 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 842,87 triệu USD, chiếm 62,5% tổng vốn FDI. Bất động sản đứng thứ hai, đạt 494,98 triệu USD, tương đương 36,7%. Các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 1.303,85 triệu USD, chiếm 96,6% tổng vốn đầu tư nước ngoài trong kỳ.

Một số khu công nghiệp đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn. Khu công nghiệp Sông Khoai hiện có 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD; khu công nghiệp Bắc Tiền Phong có 38 dự án với tổng vốn khoảng 3,1 tỷ USD. Các doanh nghiệp như Foxconn, Jinko Solar, Yaskawa và Tonly Electronics góp phần mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Để tiếp tục thu hút đầu tư, Quảng Ninh tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và cải thiện thủ tục hành chính. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 59/59 thủ tục hành chính đặc thù, đồng thời công bố cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối với 539 thủ tục thuộc các bộ, ngành để triển khai trên địa bàn.

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 15 tỷ USD vốn FDI đăng ký, với tổng vốn thực hiện ít nhất 12,71 tỷ USD. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm điện tử, tự động hóa, logistics, cảng biển, kinh tế xanh, hạ tầng số và du lịch cao cấp.

Cùng với thu hút dòng vốn mới, địa phương chú trọng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư hiện có.