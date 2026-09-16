Quảng Ninh: Tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm

Xử lý trách nhiệm 13 tập thể và 91 cá nhân theo các kết luận thanh tra

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Quảng Ninh đã cập nhật, phân loại 70 dự án trên Hệ thống 751, trong đó 48 dự án hoàn thành tháo gỡ (05 dự án đầu tư công, 43 dự án vốn ngoài ngân sách), 22 dự án đã hoàn thành rà soát pháp lý và có chỉ đạo hướng giải quyết.

17 dự án thuộc diện áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16, trong đó 11 dự án đã được áp dụng; thực hiện xong 425/594 kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt 71,55%); đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 13 tập thể và 91 cá nhân theo các kết luận thanh tra ban hành năm 2026.

Tuy nhiên, theo kết luận, việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân ở một số đơn vị, địa phương còn chậm so với mốc thời gian tại Văn bản số 3142/UBND-XDMT ngày 20/7/2026 và số 3326/UBND-XDMT ngày 29/7/2026; Thanh tra thành phố mới rà soát, báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm đối với 09/17 dự án áp dụng cơ chế đặc thù.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 279 tại Quảng Ninh thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình mà còn khiến tình trạng bụi bẩn diễn ra thường xuyên, gây nhiều khó khăn và bức xúc cho người dân sống dọc tuyến đường.

Cùng với đó, tỷ lệ thực hiện kiến nghị thuộc nhóm kết luận thanh tra ban hành năm 2026 mới đạt 47,69%; còn 169 kiến nghị chưa thực hiện, tập trung ở Sở Nông nghiệp và Môi trường (37 kiến nghị), UBND phường Cao Xanh (24 kiến nghị), Sở Tài chính (17 kiến nghị), Thuế thành phố Quảng Ninh (09 kiến nghị).

Đáng chú ý kết luận chỉ rõ, chưa thu hồi được 212,93 tỷ đồng tiền nợ ngân sách nhà nước của 03 dự án (điều kiện bắt buộc theo điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 29/2026/QH16). Một số dự án đã được UBND thành phố ban hành văn bản tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý nhưng cơ quan, địa phương cấp dưới chậm triển khai các thủ tục tiếp theo.

Cầu vượt tại nút giao Quang Hanh thành phố Quảng Ninh đang được thi công.

Trên cơ sở đó lãnh đạo thành phố Quảng Ninh chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; hoàn thành dứt điểm trong quý III/2026 theo đúng chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố; các nội dung có thủ tục bắt buộc kéo dài chậm nhất hoàn thành trong quý IV/2026.

Không hợp thức hóa sai phạm

Cũng theo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh, chỉ xem xét, xử lý, tháo gỡ đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc bản án và đã xác định nguyên nhân vi phạm do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước hoặc do lỗi của cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư, chủ đầu tư theo đúng điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Đặc biệt, theo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm. Phải xử lý dứt điểm nguyên nhân dẫn đến sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba ngay tình.

Thực hiện đồng thời việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 29/2026/QH16. Không né tránh, đùn đẩy; việc không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm sai phạm thuộc trách nhiệm của người đứng đầu đương nhiệm.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư đang thi công nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện mục tiêu trên, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan như Sở Tài chính, Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và UBND các phường Cao Xanh, Bãi Cháy, Hoàng Quế...