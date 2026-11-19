Chiều 19/11, Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố năm 2026 nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại chương trình.

Các thầy cô được vinh danh đến từ nhiều cấp học, địa bàn khác nhau, có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giáo dục. Phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng là những căn cứ để Ban Thường vụ Thành đoàn xem xét, lựa chọn.

Bên cạnh công việc chuyên môn, các nhà giáo còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào tình nguyện. Những đóng góp ấy thể hiện tình yêu nghề, sự tận tâm với học trò, từ các trường có điều kiện thuận lợi đến những điểm trường miền núi, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Quảng Ninh, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trẻ, đặc biệt là các thầy cô bền bỉ bám trường, bám lớp ở địa bàn khó khăn.

Anh mong các nhà giáo tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn tạo điều kiện để giáo viên trẻ phát huy năng lực, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong nhà trường.

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương, ghi nhận những đóng góp trong giảng dạy và hoạt động cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và quà tặng cho hai giáo viên tiêu biểu trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, đồng thời tuyên dương, trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố năm 2026 cho 50 thầy giáo, cô giáo xuất sắc.

Chương trình là dịp tôn vinh, tri ân những cống hiến của đội ngũ nhà giáo trẻ Quảng Ninh. Việc ghi nhận những thầy cô tận tụy, sáng tạo cũng góp phần lan tỏa tình yêu nghề, khuyến khích các nhà giáo tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng.