Quảng Ninh tung loạt ưu đãi khủng, hút khách du lịch cuối năm

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, từ nay đến hết năm 2026, địa phương tiếp tục triển khai hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cùng các chương trình kích cầu quy mô lớn. Đây là một trong những giải pháp nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm nay.

Hơn 20 khách sạn đồng loạt giảm giá, kích cầu du lịch cuối năm

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Quảng Ninh về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Thành phố Quảng Ninh thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Ảnh: Tiến Sinh

Đáng chú ý, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng các chương trình giảm giá từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng nhằm thu hút du khách. Trong đó, khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre giảm 55%; FTE Hạ Long giảm từ 46 - 60%; À La Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30 - 40%.

Không chỉ giảm giá phòng, nhiều cơ sở lưu trú còn xây dựng các gói nghỉ dưỡng kết hợp bữa sáng, bữa chính, đồ uống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tiện ích khác, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn trải nghiệm.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tích cực hưởng ứng chương trình. Một số đơn vị triển khai chính sách tặng đồ uống, giảm giá trực tiếp trên dịch vụ. Điển hình, Chã Village Hạ Long áp dụng chương trình giảm 50% giá đồ uống.

Điểm đáng chú ý của chương trình kích cầu năm nay là không chỉ tập trung giảm giá mà còn hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm, hình thành chuỗi sản phẩm liên kết giữa lưu trú, ẩm thực, tham quan và nghỉ dưỡng.

Song song với chính sách ưu đãi, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và quảng bá điểm đến nhằm duy trì sức hút du lịch trong những tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã tổ chức và tham mưu tổ chức nhiều sự kiện quy mô cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Riêng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có 7 sự kiện, hoạt động cấp thành phố và quốc gia; lĩnh vực thể thao có 14 sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện cấp thành phố.

Việc kết hợp giữa các sự kiện, sản phẩm du lịch mới và chương trình ưu đãi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đón 18,8 triệu lượt khách sau 9 tháng, hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, địa phương ước đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 4,21 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Hàng vạn khán giả tham dự Carnaval Hạ Long 2026. Ảnh: Tiến Sinh

Thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Trong đó, khách Trung Quốc chiếm trên 35% tổng lượng khách quốc tế.

Đáng chú ý, du lịch tàu biển quốc tế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách. Riêng quý III có 5 chuyến tàu, đưa 8.133 hành khách đến địa phương. Đặc biệt, tàu Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 du khách đến Quảng Ninh.

Để mở rộng thị trường, địa phương đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga, các nước CIS, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á; đồng thời tăng cường hợp tác phát triển văn hóa, du lịch với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Cùng với thu hút du khách, Quảng Ninh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Hiện địa phương có 1.370 cơ sở lưu trú với 32.696 phòng; 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng và đội ngũ 2.442 hướng dẫn viên. Hệ thống điểm đến gồm một khu du lịch quốc gia, 5 khu du lịch cấp thành phố và 89 điểm du lịch.

Công tác quản lý hoạt động du lịch tiếp tục được tăng cường, đặc biệt đối với lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn viên, hợp đồng du lịch, bảo hiểm cho khách và hoạt động đón khách quốc tế.

Các chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Quảng Ninh. Ảnh: Tiến Sinh

Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra 6 doanh nghiệp lữ hành theo kế hoạch; làm việc, xử lý vi phạm đối với 11 tổ chức và 2 cá nhân.

Để hoàn thành mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 71.000 tỷ đồng trong năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng trải nghiệm và mở rộng sức hút của điểm đến.

Trong đó, nhiều sản phẩm du lịch đã được đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh và du thuyền ngắm cảnh kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping.

Địa phương cũng đang tích cực phối hợp đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh triển khai kế hoạch xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù; rà soát đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm và xây dựng đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm, công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với hàng loạt chương trình ưu đãi, sản phẩm mới cùng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí, Quảng Ninh kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng du lịch trong quý cuối cùng của năm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.