Quảng Ninh tung loạt sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông năm 2026

Để đạt mục tiêu này, thành phố tập trung tạo thêm sản phẩm, nâng chất lượng trải nghiệm và mở rộng sức hút của điểm đến, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò trực tiếp đưa các chương trình kích cầu, sản phẩm và dịch vụ đến với du khách.

Nhiều sản phẩm mới đã được đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh Hop on - Hop off 3D mapping.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô.

Cùng với đó, thành phố triển khai kế hoạch xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch; đánh giá Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm; hoàn thành xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ nay đến hết năm 2026, thành phố Quảng Ninh tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến và quảng bá du lịch. Kết hợp với doanh nghiệp kích cầu mùa Thu - Đông, tạo thêm nhiều sản phẩm và lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông năm nay được triển khai đến hết tháng 12.2026, không chỉ tập trung vào giảm giá phòng mà hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm thông qua các gói dịch vụ kết hợp.

Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng như bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tích cực tham gia chương trình kích cầu. Một số đơn vị áp dụng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp trên dịch vụ…

Những tháng cuối năm tiếp tục là giai đoạn sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và quảng bá điểm đến. Việc kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch và chính sách kích cầu được kỳ vọng tạo thêm động lực để du khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và quay trở lại Quảng Ninh ở những mùa tiếp theo.

Quảng Ninh đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 4,21 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỉ đồng.

Thị trường khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày càng đa dạng, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Trong đó, khách Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng lớn, trên 35% lượng khách quốc tế; khách đến Quảng Ninh qua đường bộ, hàng không và đường biển.

Cùng với khách đường bộ và đường hàng không, du lịch tàu biển quốc tế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách. Riêng quý III có 5 chuyến với 8.133 hành khách; trong đó tàu Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 khách đến Quảng Ninh.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng được mở rộng tới các thị trường Nga, CIS, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Thành phố đã tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế; ký kết hợp tác phát triển văn hóa và du lịch với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc); đồng thời tổ chức các hội nghị, chương trình khảo sát, xúc tiến và quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch Quảng Ninh.

Quảng Ninh phấn đấu đón 23 triệu lượt khách vào năm 2026

Hiện trên địa bàn có 211 doanh nghiệp lữ hành đặt trụ sở chính đang hoạt động gồm: 126 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 85 doanh nghiệp lữ hành nội địa; 6 chi nhánh của các doanh nghiệp lữ hành có trụ sở chính tại địa phương khác; đội ngũ hướng dẫn viên có 2.442 người.

Hệ thống cơ sở vật chất và năng lực phục vụ du lịch tiếp tục được mở rộng với 1.370 cơ sở lưu trú, 32.696 phòng; 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng; 213 doanh nghiệp lữ hành; 2.442 hướng dẫn viên; 1 khu du lịch quốc gia, 5 khu du lịch cấp thành phố và 89 điểm du lịch.

Quảng Ninh xác định phát triển du lịch không chỉ là tăng số lượng du khách, mà tạo ra những trải nghiệm có chất lượng, an toàn và đáng nhớ. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong kích cầu, phát triển sản phẩm, cùng với quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch dịch vụ, hoạt động du lịch có yếu tố nước ngoài, là cơ sở để thành phố tiếp tục xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn, sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới.