Quảng Ninh: Từ ngày 10 đến 15/11 diễn ra Hội chợ OCOP 'Sắc thu Quảng Ninh 2026'

Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”

Từ ngày 10 đến 15/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh, hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” sẽ diễn ra với quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn, hội chợ quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong và ngoài thành phố, cùng nhiều hoạt động đặc sắc khác, gắn với xúc tiến và quảng bá du lịch.

Điểm nhấn của “Sắc thu Quảng Ninh 2026” là tăng cường kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch. Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch xây dựng, kết nối các tour tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại hội chợ; khuyến khích đưa điểm du lịch tại tầng 1 Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh vào các chương trình tham quan thành phố.

Các gian hàng du lịch giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm, quảng bá tour, tuyến, dịch vụ lưu trú, những sản phẩm và điểm đến đặc sắc của Quảng Ninh, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút khách du lịch.

Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất địa phương./.