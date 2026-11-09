Quảng Ninh: Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 400 học sinh dân tộc thiểu số

Các em học sinh tham gia Hội nghị truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bính Thìn, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự hội nghị có các thầy giáo, cô giáo và hơn 400 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Bính Thìn, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Quảng Ninh, phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại chương trình, các em được nghe bác sĩ Lê Thị Liên, Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chia sẻ những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên; những thay đổi về thể chất, tâm sinh lý ở tuổi dậy thì; cách chăm sóc, vệ sinh cá nhân; kiến thức về tình bạn, tình yêu phù hợp với lứa tuổi; phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bác sĩ Lê Thị Liên, khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Quảng Ninh, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, chương trình còn chú trọng tạo không gian để học sinh được trải nghiệm, trao đổi và tiếp nhận thông tin một cách sinh động, gần gũi. Thông qua tiểu phẩm truyền thông "Chuyện nhà Ú" với nội dung phòng, chống tảo hôn, các em được tiếp cận những tình huống thực tế, nhận diện những hệ lụy của tảo hôn và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân. Hoạt động giao lưu, tương tác qua trò chơi "Hỏi nhanh - đáp gọn" đã tạo không khí sôi nổi, khuyến khích học sinh chủ động chia sẻ, đặt câu hỏi và củng cố những kiến thức đã được truyền thông.

Thông qua tiểu phẩm truyền thông các em học sinh có thể nhận diện những hệ lụy của tảo hôn và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân.

Được biết đây là một trong những nội dung hoạt động trong Kế hoạch xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh năm 2026 của Hội LHPN thành phố.

Các em học sinh tham gia phần trò chơi tương tác "Hỏi nhanh - Đáp gọn"

Thông qua chương trình, Hội mong muốn đồng hành cùng nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên; giúp các em không chỉ có thêm kiến thức mà còn hình thành kỹ năng, thái độ và trách nhiệm đối với bản thân, biết chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, an toàn. Qua đó góp phần tạo dựng môi trường giáo dục và gia đình an toàn, yêu thương, là nền tảng xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh trên địa bàn thành phố.