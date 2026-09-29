Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở không gian phát triển mới

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch

Ngày 29/9, UBND TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thành lập TP Quảng Ninh. Theo UBND thành phố, ngay từ cuối năm 2025, việc xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến tổ chức đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền, quy hoạch, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trước đó ngày 30/6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao quyết định công bố các quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh.

Xác định quy hoạch là "đi trước mở đường", ngay từ cuối năm 2025, UBND thành phố Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 4438/QĐ-UBND để khẩn trương rà soát hiện trạng, đánh giá các tiêu chuẩn và định hình không gian phát triển.

Sau quá trình chuẩn bị bài bản, ngày 7/4/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 20-KL/TW đồng chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Tiếp đó, ngày 24/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TW và Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án để trình Quốc hội.

Song song với tiến trình hoàn thiện hồ sơ, hệ thống quy hoạch chiến lược của đô thị đã được tập trung cập nhật và phê duyệt. Ngày 18/6/2026, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, ngày 23/6/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch này xác định mô hình đô thị đa trung tâm, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa đô thị và nông thôn, giữa biển đảo, biên giới, đất liền với các khu vực di sản thiên nhiên thế giới.

Cùng với Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 được HĐND thành phố thông qua, ngày 26/6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I trên toàn bộ phạm vi địa giới hành chính rộng 6.231,27km², với quy mô dân số năm 2025 đạt 1.523.400 người. Đây là cơ sở pháp lý và kỹ thuật vững chắc để hoàn thiện Đề án thành lập thành phố.

Quá trình triển khai đề án nhận được sự đồng thuận xã hội rất cao. Kết quả lấy ý kiến nhân dân ghi nhận 99,96% số hộ gia đình đồng ý, trong đó 14 địa phương đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%. Công tác tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ với gần 3.800 tin bài, hơn 500 sản phẩm truyền thông số và 642 công trình, phần việc thiết thực chào mừng.

Sáng 28/8/2026, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã được tổ chức trang trọng.

Nhân dịp này, thành phố đã khởi công và khánh thành 24 công trình trọng điểm về công nghiệp, giao thông, hạ tầng đô thị và nhà ở với tổng mức đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng, tạo khí thế thi đua sôi nổi và thu hút khoảng 568.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, mang lại doanh thu ước đạt 1.800 tỷ đồng.

Vận hành thông suốt, phát triển đô thị thông minh

Để bộ máy chính quyền thành phố chính thức vận hành ổn định từ ngày 1/9/2026, ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị tại Quảng Ninh đã khẩn trương rà soát toàn diện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, hệ thống văn bản, thủ tục hành chính, tài chính, tài sản công và hạ tầng số.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thành lập TP Quảng Ninh.

Toàn bộ hệ thống quản lý văn bản, cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu dùng chung đã được chuyển đổi tên gọi đồng bộ. Đáng chú ý, 11.929 chứng thư số (gồm 619 chứng thư số tổ chức và 11.310 chứng thư số cá nhân) đã được chuyển đổi thông tin thành công từ tỉnh Quảng Ninh sang thành phố Quảng Ninh.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, 100% nhiệm vụ cấp bách được hoàn thành đúng hạn, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, tuyệt đối không làm gián đoạn công tác quản lý Nhà nước cũng như việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật và công nghệ số, thành phố Quảng Ninh còn khẳng định quan điểm lấy người dân làm trung tâm thụ hưởng của tiến trình đô thị hóa.

Ngay trong giai đoạn chuyển giao, HĐND thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết thiết thực về an sinh xã hội: miễn 100% giá vé xe buýt đưa đón học sinh các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu trong năm học 2026-2027; tiếp tục mở rộng chính sách tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời chuẩn bị hơn 288.000 bộ sách giáo khoa trị giá trên 73 tỷ đồng để cấp phát cho học sinh phổ thông mượn học miễn phí từ năm học mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh có nội lực thực chất và đã chủ động tiến hành lập Đề án thành lập thành phố, bảo đảm đạt và vượt các tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, địa phương đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận tuyệt đối của Nhân dân. Quá trình triển khai được điều hành sát sao, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành để không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh.

Định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả. Không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu quản trị cao hơn đòi hỏi phải chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị, từ xử lý công việc sang kiến tạo phát triển; đẩy mạnh chính quyền số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; sử dụng dữ liệu thực chất trong ra quyết định, kiểm tra, giám sát. Phân cấp, phân quyền phải rõ, mạnh nhưng gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm người đứng đầu.

Hai là, tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Xây dựng một không gian phát triển thống nhất, liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, sân bay và các vùng miền; phát huy tốt hơn các động lực từ Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái.

Công tác thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không thu hút bằng mọi giá; "trải thảm đỏ" trước hết bằng thể chế minh bạch, môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng đồng bộ, ưu tiên các dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, ít phát thải và tạo nhiều việc làm tốt.

Ba là, mọi thành quả của vị thế mới phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thành lập thành phố phải được chuyển hóa thành những lợi ích cụ thể: Đi lại thuận lợi hơn, dịch vụ công tốt hơn, việc làm và thu nhập tốt hơn, môi trường sống tốt hơn, an sinh được bảo đảm hơn và khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng từng bước được thu hẹp. Những chính sách đã triển khai về giáo dục, giao thông, an sinh cần tiếp tục được mở rộng, để thành quả phát triển thực sự đến với người dân.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu quản trị của thành phố. Không gian mới đòi hỏi tư duy mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi năng lực mới. Cán bộ phải chủ động nhận diện vấn đề, kiến tạo phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục rà soát vị trí việc làm, bố trí đúng người, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị và chuyên môn đáp ứng yêu cầu mới.