Quảng Ninh: Triệt phá đường dây vận chuyển, đổ thải và chôn lấp hàng trăm tấn rác thải công nghiệp

Đối tượng Trần Văn Trung chỉ chỗ chôn lấp hàng trăm tấn rác thải công nghiệp nguy hại. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Tại vị trí được xác định là một trong những địa điểm mà các đối tượng đã thực hiện hành vi đổ thải và san lấp chất thải công nghiệp có thể thấy đây chỉ là một nền đất đã được san phẳng. Tuy nhiên dưới nền đất dày này, có thể là hàng trăm thậm chí hàng nghìn bao chứa chất thải công nghiệp đã được vùi lấp nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Máy xúc bóc từng lớp đất để lộ ra những bao tải chứa xỉ nhôm dần lộ ra. Khói bốc lên nghi ngút từ các đống chất thải. Không khí đặc quánh bởi mùi khét. Chỉ sau ít phút đào bới, lượng chất thải công nghiệp bị chôn lấp tại riêng khu vực này được tìm thấy ước tính lên tới khoảng 40 tấn.

Một trong những đối tượng chính thực hiện hành vi trên được xác định là Trần Văn Trung, sinh năm 1985, trú tại phường Hà Lầm đã bị bắt quả tang khi đang có hành vi đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải trái quy định tại địa bàn xã Thống Nhất trước đó. Toàn bộ số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh đưa về Quảng Ninh để tiêu hủy trái phép.

Đối tượng Trần Văn Trung cho biết: "Tôi nhận xe của anh Tuấn về đây, về đến bãi thì tôi hạ xuống bãi, lợi dụng lúc trời tối tôi cẩu lên xe ben chở đi rải rác khắp nơi, đổ ra cầu Bang. Có hôm tôi có nhờ anh Tuấn máy xúc lấp đi".

Thủ đoạn của các đối tượng nhằm qua mắt cơ quan chức năng là thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất làm nơi tập kết chất thải.

Khu vực kho tập kết chất thải công nghiệp tại Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Điều tra viên Hà Duy Khanh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, đối tượng Trung thuê địa điểm của người dân làm kho nhằm mục đích tập kết các loại chất thải xỉ nhôm sau đó lợi dụng việc trời tối đối tượng Trung vận chuyển các loại chất thải này để đi đổ trái quy định nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo đó, mỗi chuyến vận chuyển có khối lượng khoảng 20 tấn, đối tượng Trung thu khoảng 20 triệu đồng/chuyến từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý chất thải nhằm thu lợi bất chính. Vì lợi nhuận, Trung phân công nhiều người thực hiện các công đoạn từ tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển đến san lấp hiện trường sau khi đổ thải. Cơ quan điều tra xác định, hoạt động này đã diễn ra liên tục từ đầu tháng 4/2026. Tổng lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ thải, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn, tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, xuất phát từ việc các chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất đúc nhôm tại các làng nghề, khu công nghiệp nếu như đúng theo quy trình để xử lý chất thải theo quy định thì phải được các đơn vị có chức năng xử lý chất thải bảo đảm theo quy định thu gom xử lý với chi phí rất lớn. Vì vậy để giảm chi phí, tăng lợi nhuận các đối tượng đã móc nối với nhau để đưa các chất thải này đến địa bàn Thành phố Quảng Ninh.

Việc đổ thải và chôn lấp hàng trăm tấn chất thải công nghiệp trái phép không chỉ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn tác động tiêu cực đến quy hoạch và môi trường đầu tư của địa phương.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".