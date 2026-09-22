Quảng Ninh triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng đàn vật nuôi đợt 2/2026

Tiêu hủy lợn mắc bệnh và khử trùng khu vực nuôi lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 9814/BNNMT-CNTY ngày 26/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 từ 15/9-15/10/2026” (nội dung thực hiện khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn).

Cụ thể, Rà soát, lập danh sách cơ sở chăn nuôi, diện tích chuồng trại và khu vực xung quanh cần xử lý, xác định rõ số lượng vật tư, hóa chất, lực lượng cần sử dụng; có văn bản đề nghị hỗ trợ hóa chất từ nguồn dự phòng của Thành phố gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/9/2026.

Thành lập các tổ, đội thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực nguy cơ cao. Đối với các hộ chăn nuôi: cấp phát hóa chất, yêu cầu tự thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên thú y, trưởng thôn, khu; việc phun khử trùng được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như: quét dọn, cọ, rửa sạch...

Đặc biệt, đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, giết mổ động vật tập trung, ấp trứng gia cầm, thủy cầm, cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chủ động bố trí kinh phí, nhân lực thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại cơ sở và khu vực xung quanh dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân viên thú y.

Riêng đối với khu vực biên giới, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan, công an và cơ quan thú y tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức vệ sinh, khử trùng phương tiện, dụng cụ và khu vực tập kết, xử lý vi phạm theo đúng quy định, không bố trí điểm phun làm cản trở giao thông hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2026: Rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng, kết quả tiêm đợt 1/2026, đàn mới phát sinh, đàn hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch; giao chỉ tiêu và tiến độ đến từng thôn, khu, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% tổng đàn thuộc diện tiêm, hoàn thành kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2026; tăng cường giám sát dịch bệnh, áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ.

Tại Quảng Ninh, các tháng đầu năm tiến độ triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm còn rất chậm, đến 31/07/2026 mới kết thúc tiêm phòng đợt 1/2026, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; hiện trên địa bàn tỉnh vẫn phát sinh một vài ổ dịch tả lợn Châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi nông hộ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn sinh học./.