Quảng Ninh: Triển khai thí điểm kê khai, cấp mã số định danh cơ sở hoạt động chăn nuôi

Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai thí điểm trong Quý IV năm 2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh

Thực hiện Văn bản số 9215/BNN&MT-CNTY ngày 13/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp triển khai thí điểm trên quy mô toàn thành phố kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã số định danh cơ sở trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, thành phố Quảng Ninh được lựa chọn là một trong 03 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm xây dựng Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y.

Ngày 01/10/2026, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, các bên thống nhất lộ trình gồm rà soát cơ sở, điều tra, thu thập thông tin, tập huấn, thực hành, kê khai, cấp mã, kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu. Quảng Ninh tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu đối với khoảng 1.120 cơ sở, đảm bảo 100% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại (lớn, vừa, nhỏ), hoạt động ổn định, có thông tin tương đối đầy đủ, có khả năng phối hợp cung cấp thông tin và thực hiện kê khai trên Hệ thống được cấp mã trên Hệ thống.

Đối với truy xuất nguồn gốc, địa phương đề xuất khảo sát 02 chuỗi gồm Công ty Cổ phần Thiên Thuận Tường Quảng Ninh và Hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn và dịch vụ thương mại Nông Lâm Ngư Hoàng Nam. Cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường và VNPT sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá các chuỗi, rà soát luồng nghiệp vụ từ chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, giết mổ, sơ chế đến tiêu thụ, làm cơ sở lựa chọn 01 chuỗi để triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc.

Trong tháng 10-12/2026, các bên tiếp tục phối hợp hoàn thiện hệ thống, tổ chức hội thảo, tập huấn và triển khai, giám sát chuỗi được lựa chọn. Từng bước chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và tăng cường kết nối giữa các khâu trong chuỗi sản phẩm chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và minh bạch thông tin sản phẩm chăn nuôi.

Thành phố Quảng Ninh được lựa chọn là một trong 03 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm trên phạm vi toàn thành phố là cơ hội để địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý chăn nuôi, hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, tăng cường minh bạch thông tin và từng bước nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững./.