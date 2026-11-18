Tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức sáng 18/11, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu: Chủ trương đã rõ phải triển khai nhanh, thẩm quyền đã rõ phải chủ động quyết định, nhiệm vụ đã giao phải theo đến sản phẩm và kết quả cuối cùng. Đây là tinh thần xuyên suốt trong tổ chức thực hiện các quyết sách của tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.