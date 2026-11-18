Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội, ưu tiên nguồn lực chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người lao động và các nhóm yếu thế.
Bên cạnh giáo dục, công tác chăm lo an sinh ngày càng được thực hiện theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn đến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quang-ninh-trien-khai-dong-bo-nhieu-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-post1403834.html