Những ngày này, người dân và khách du lịch khi đi trên các tuyến đường bao biển, bãi tắm thuộc thành phố Quảng Ninh đều dễ thấy nhiều áo phao cùng phao cứu sinh treo dọc trên các lan can ngay sát mép biển.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại khu vực dọc từ cầu Bài Thơ đến cầu Bãi Cháy, áo phao cùng phao xốp được bọc túi bóng và buộc cẩn thận ngay tại các vị trí tập trung đông người qua lại và có người tắm biển.

Hàng trăm chiếc áo phao được lắp đặt trên cầu và dọc đường bao biển. Trên mỗi chiếc áo phao đều ghi dòng chữ "Áo phao cứu người gặp nạn, không tự ý lấy đi".

Tại khu vực gầm cầu Bãi Cháy, lực lượng dân quân thuộc phường Hồng Gai vận chuyển tủ đựng thiết bị cứu sinh để lắp đặt. Các tủ chứa đồ đều được thi công chắc chắn có khuy cài và thông tin dán ngay trên cánh tủ.

Tủ đựng áo phao được lắp đặt và buộc dây thép cố định cẩn thận đảm bảo chắc chắn.

Ông Vũ Huy Quân, trú phường Hồng Gai cho biết, ngày nào ông cũng đạp xe trên tuyến đường bao biển và dừng ngắm cảnh ngay dưới chân cầu Bãi Cháy. Trước đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người đuối nước. "Việc chính quyền lắp đặt những tủ chứa phao cứu sinh này là cần thiết để tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra. Tôi đề xuất nên lắp đặt tại các khu vực đông người như bãi tắm để thuận tiện cho việc cứu hộ", ông Quân nói.

Tủ đựng thiết bị cứu sinh nằm ngay trên cầu Bài Thơ nơi tập trung khách du lịch ghé qua đây check-in, chụp ảnh. Trong mỗi tủ chứa 2 áo phao và 1 phao cứu sinh, tủ có khóa cài để tránh mưa nhưng vẫn đảm bảo việc lấy thiết bị ra trong thời gian nhanh nhất.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, anh Trần Quyết Chiến thuộc Ban chỉ huy quân sự phường Hồng Gai cho biết, trên dọc đường bao biển thuộc phường quản lý có 5 điểm lắp đặt tủ chứa áo phao và phao cứu sinh. Tất cả các khu vực lắp đặt đều ở nơi tập trung đông người qua lại, thường xuyên có người dân tắm biển hoặc các hoạt động tàu bè qua lại.

"Mỗi chiếc phao cứu sinh đều đi kèm với khoảng 50 mét dây để sẵn sàng ứng cứu người đuối nước dưới biển. Tất cả đều được kiểm tra thường xuyên và đều trong tình trạng sẵn sàng được sử dụng. Trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục rà soát lại toàn tuyến để lắp đặt thêm các tủ cứu sinh phục vụ cộng đồng", anh Chiến chia sẻ.

Cùng với đó, để nâng cao ý thức bảo quản, sử dụng áo phao cùng phao cứu sinh đúng cách, phường Hồng Gai thường xuyên đăng tải lên các trang mạng xã hội thông tin hình ảnh, video tuyên truyền, cách thức sử dụng và vận động người dân cùng nhau tham gia bảo quản hệ thống cứu sinh đã được lắp đặt. Các bài viết đều nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng cao từ người dân và khách du lịch.

Tại khu vực công viên ngay cảng tàu Hạ Long thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, hệ thống áo phao﻿ cũng được lắp đặt trên các thành cầu.

Áo phao được đặt tại bãi tắm Hòn Gai thuộc phường Hạ Long. Đây là một trong những bãi tắm tập trung hàng nghìn người đến tắm biển vào buổi chiều.

Theo thành phố Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ CHQS thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, 54 xã, phường, đặc khu trên toàn thành phố đều ra quân hưởng ứng chiến dịch lắp áo phao, phao cứu sinh tại khu vực cầu, gầm cầu, đường ven biển và các điểm nguy hiểm trên sông, suối, ngầm tràn...

Việc trang bị sẵn các phương tiện cứu hộ tại chỗ nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý ban đầu trong những phút đầu xảy ra sự cố đuối nước hoặc tai nạn sông nước, đặc biệt khi Quảng Ninh có tuyến đô thị nằm trải dài ven biển, có nhiều khu du lịch tập trung đông người cùng hệ thống sông, suối chằng chịt.