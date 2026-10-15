Quảng Ninh: Trao xe đạp cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao tặng xe đạp cho 15 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quảng Ninh - Ảnh: N.K

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 15 chiếc xe đạp cho 15 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Trường THCS Quảng Ninh và Trường THCS Quán Hàu. Đây là món quà thiết thực, giúp các em có thêm phương tiện đến trường, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập.

Những chiếc xe đạp là món quà thiết thực, giúp các em học sinh có phương tiện đến trường - Ảnh: N.K

Hoạt động mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp Hội Khuyến học, nhà trường và cộng đồng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân, tương ái", thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tạo điều kiện để mọi học sinh đều có cơ hội học tập, phát triển toàn diện.