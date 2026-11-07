Triển lãm diễn ra từ ngày 7 - 20.11 tại Khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam (phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh). Với hệ thống 300 ảnh tư liệu, ảnh hiện vật, sách báo, trong đó gần 100 tư liệu hồ sơ thời Pháp và 7 hiện vật lần đầu tiên trưng bày, triển lãm đã tái hiện hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của ngành Than.

Sở VHTTDL Quảng Ninh tổ chức triển lãm chuyên đề “Vùng mỏ anh hùng - 90 năm Kỷ luật và Đồng tâm”

Điểm nhấn của triển lãm là không gian tái hiện đời sống công nhân mỏ, những tư liệu về cuộc Tổng bãi công lịch sử năm 1936 cùng các dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Than.

Chương trình nhằm khắc họa sinh động lịch sử, con người vùng Than

Bên cạnh những thành tựu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh, triển lãm còn giới thiệu di sản văn hóa thợ mỏ, những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu về Vùng mỏ... góp phần khắc họa sinh động lịch sử, con người và bản sắc vùng Than.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7 - 20.11.2026

Không chỉ nhìn lại chặng đường 90 năm, triển lãm còn góp phần gìn giữ, lan tỏa truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hóa của những người thợ mỏ, qua đó bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống vùng mỏ trong giai đoạn phát triển mới.