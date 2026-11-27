Theo tình huống giả định, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 244 (Bộ CHQS TP Quảng Ninh) được giao nhiệm vụ tổ chức chiến đấu vận động tập kích. Quá trình thực hành, người chỉ huy các cấp chủ động nắm chắc tình hình, xác định đúng thời cơ, kịp thời giao nhiệm vụ, tổ chức cơ động lực lượng, triển khai đội hình và thực hành các nội dung chiến đấu theo kế hoạch.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các bộ phận đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong từng giai đoạn, từ triển khai đội hình, sử dụng hỏa lực, tổ chức vận động tiến công đến xử trí các tình huống nảy sinh. Cùng với đó, các bộ phận hậu cần, kỹ thuật, quân y và cán bộ chính trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, cứu chữa thương binh, động viên bộ đội, góp phần duy trì sức chiến đấu của đơn vị trong quá trình thực hành diễn tập.

Đặc biệt, các tình huống giả định được xây dựng liên hoàn, sát thực tế, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, khả năng xử trí tình huống và phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh Quân khu 3 và Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.

Cuộc diễn tập thực binh hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng tham mưu, điều hành và hiệp đồng chiến đấu của cán bộ các cấp; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng huấn luyện của bộ đội vào thực tiễn chiến đấu. Qua đó, làm cơ sở để Trung đoàn 244 tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.