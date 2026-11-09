Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Quảng Ninh tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn thành phố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Quảng Ninh tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc với 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn thành phố.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc diễn ra từ đầu tháng 11/2026 tại Quảng trường 30/10 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Điểm đặc biệt trong năm nay là toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% các thôn, khu dân cư vào sáng ngày 15/11, kết hợp phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Việt Nam Thành phố Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành cho biết, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chú trọng yếu tố thiết thực, sáng tạo và hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Các xã, phường, đặc khu phát huy sự chủ động, sáng tạo của từng địa phương, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Qua đó tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, những giá trị di sản, văn hóa; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong gìn giữ và trao truyền những giá trị tốt đẹp của quê hương.

Xuyên suốt đợt cao điểm đến hết tháng 11, nhiều hoạt động văn hóa - kinh tế đặc sắc được tổ chức như: Triển lãm chuyên đề về ngành Than, Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, cùng Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh.”

Việc tổ chức chuỗi sự kiện được Quảng Ninh định hướng theo phương châm thiết thực, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể thụ hưởng. Qua đó, các hoạt động không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người dân Vùng mỏ, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững./.