Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng thời phát động Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Carnaval Hạ Long 2026 “Kỳ quan bừng sáng – Kỷ nguyên mới”

Thành phố sẽ triển khai hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trọng điểm trong quý IV/2026 nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, bản sắc văn hóa và những giá trị đặc trưng của vùng đất, con người Quảng Ninh.

Điểm nhấn mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ phát động cấp thành phố diễn ra vào ngày 1/11/2026 tại Quảng trường 30/10 phường Hạ Long với khoảng 20.000 người tham gia, bao gồm đội hình khối đứng của các lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, học sinh, sinh viên và màn đồng diễn múa hát tập thể đặc sắc.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Những "lâu đài nổi" rực rỡ sắc màu áp dụng công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại trên vịnh Hạ Long tại Carnaval Hạ Long 2026 “Kỳ quan bừng sáng – Kỷ nguyên mới”

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh yêu cầu phải tạo được dấu ấn sâu đậm ngay từ năm đầu tiên nhằm định hình giá trị và sức sống lâu dài. Phó Thủ tướng khẳng định văn hóa phải thực sự trở thành sức mạnh tinh thần, là nội lực, động lực, nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và đóng vai trò là hệ điều tiết cho sự phát triển quốc gia. Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24/11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa.

Việc gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc (từ 18/11 đến 24/11/2026) mang ý nghĩa sâu sắc, bởi văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, còn đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để các giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa rộng khắp.

Gần 100 con tàu du lịch được trang hoàng lộng lẫy bằng hệ thống đèn nghệ thuật, tạo nên một "thành phố ánh sáng" di động, lung linh trên mặt vịnh Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long trong đêm hội Carnaval 2026

Chuỗi sự kiện của TP Quảng Ninh hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính phủ chỉ đạo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Qua chuỗi sự kiện góp phần cùng thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách du lịch trong quý IV/2026 hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách và đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 70.271 tỷ đồng trong năm 2026.