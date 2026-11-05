Quảng Ninh tổ chức các hoạt động phong phú hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN)

Ngày 5/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh thông tin: Thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch triển khai chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thông tin tuyên truyền phong phú, đậm đà bản sắc.

Sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Thành phố xác định việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị-văn hóa sâu rộng mà còn là cơ hội để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất mỏ, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội và du lịch bền vững.

Nhiều hoạt động trọng tâm, phong trào thi đua yêu nước gắn với văn hóa, thể thao sẽ diễn ra tại các địa phương trên địa bàn, tiêu biểu như: Trưng bày, triển lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh” diễn ra từ ngày 6-20/11; Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” diễn ra từ ngày 10-15/11; Hội chợ và Triển lãm, quy mô khoảng 200 gian hàng; Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam)-Quảng Tây (Trung Quốc) dự kiến tổ chức ngày 14/11; Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 diễn ra từ ngày 20-24/11, dự kiến thu hút 50.000-60.000 lượt khách; Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến tổ chức ngày 22/11 …

Những ngày này, không khí hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam đang lan tỏa sôi nổi từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cho đến các khu dân cư trên địa bàn toàn thành phố Quảng Ninh. Các hoạt động trọng tâm được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống báo chí, truyền thông từ thành phố đến cơ sở, các nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở. Các cơ quan báo chí tập trung phản ánh đậm nét các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống, giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Quảng Ninh, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp chấn hưng văn hóa.

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và các xã, phường, đặc khu từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo.

Nhiều chương trình nghệ thuật quần chúng, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, hội thi trưng bày sách, giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số (như Dao, Tày, Sán Chí...) sẽ được tổ chức từ đầu tháng 11, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách tham gia, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng công tác giáo dục truyền thống trong hệ thống trường học thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên nhằm giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cha ông.

Việc Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược của Chính phủ, góp phần phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Thông qua các sự kiện này, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định hình ảnh một vùng đất năng động, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, không ngừng đổi mới và phát triển.

Chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục diễn ra xuyên suốt với nhiều điểm nhấn ý nghĩa, hứa hẹn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè du khách gần xa, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.