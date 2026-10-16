Quảng Ninh tìm sức bật mới từ dòng vốn FDI

Nhà máy Jinko Solar. Ảnh: Quang Ninh Media

Nỗ lực mở rộng quy mô của các tập đoàn công nghệ hiện hữu cùng sự dịch chuyển quan tâm từ các hiệp hội doanh nghiệp lớn đang mở ra chu kỳ thu hút vốn FDI mới cho Quảng Ninh. Tuy nhiên, để chuyển hóa dư địa thành các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, tỉnh phải đối mặt với bài toán nâng chất hạ tầng phụ trợ, giải quyết cơn khát nhân lực và tối ưu hóa năng lực hấp thụ của kinh tế địa phương.

Tín hiệu mở rộng sản xuất được ghi nhận từ đầu năm 2026 khi Tonly Việt Nam thông báo tuyển thêm hơn 2.000 lao động cho giai đoạn 3 tại Khu công nghiệp Đông Mai. Bước đi này phản ánh nhu cầu gia tăng năng suất của doanh nghiệp sau thời gian vận hành các dự án điện tử tại Quảng Ninh.

Đánh giá về môi trường đầu tư địa phương, ông Phùng Kỳ Luân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Tonly Việt Nam nhận định, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành sát sao từ chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong suốt quá trình vận hành. Đáng chú ý, các chương trình kết nối cung - cầu lao động và ngày hội việc làm được triển khai xuống tận cấp phường, xã đã giúp nhà máy chủ động giải bài toán nhân lực.

Ở góc độ thu hút đầu tư, việc một dự án hiện hữu tiếp tục nâng công suất được địa phương xem là cơ sở thực tế để giới thiệu về môi trường kinh doanh tới các đối tác tiềm năng khác trên toàn cầu

Tuy nhiên, nhìn ở chiều ngược lại, việc các nhà máy liên tục mở rộng cũng bộc lộ những thách thức ngầm. Nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động cùng lúc trong một khu công nghiệp đang tạo áp lực không nhỏ lên nguồn cung nhân lực kỹ thuật tại chỗ vốn là "điểm nghẽn" chung của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, việc một nhà máy mở rộng chủ yếu phản ánh năng lực tối ưu chi phí riêng lẻ. Khả năng dự án đó kéo theo một chuỗi các doanh nghiệp phụ trợ, nhà cung ứng tầng hai, tầng ba hình thành nên một cụm liên kết ngành tại Quảng Ninh vẫn phụ thuộc lớn vào cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và mức độ sẵn sàng của hạ tầng nội địa.

Đó là lý do Quảng Ninh không còn thụ động chờ đợi nhà đầu tư tìm đến, mà chủ động xúc tiến theo chiều sâu, vừa tiếp cận trực tiếp các tập đoàn đa quốc gia, vừa mượn "sức bật" từ mạng lưới doanh nghiệp FDI đã cắm rễ trên địa bàn.

Một minh chứng cho cách tiếp cận mới này là cuộc làm việc mới đây giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM). Đánh giá cao hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ của tỉnh, phía KOCHAM nhận định Quảng Ninh sở hữu nhiều dư địa để đón làn sóng đầu tư mới trong bối cảnh các doanh nghiệp Hàn Quốc đang cơ cấu lại chuỗi cung ứng theo hướng sản xuất xanh và chuyển đổi số.

Tính đến tháng 7/2026, Hàn Quốc có 15 dự án đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đăng ký hơn 524 triệu USD. So với quy mô hợp tác kinh tế Việt – Hàn hay so với các "thủ phủ" công nghiệp lân cận như Bắc Ninh, Thái Nguyên, con số này cho thấy tiềm năng thu hút dòng vốn Hàn Quốc vào Quảng Ninh vẫn còn rất rộng mở.

Sản xuất tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Quảng Ninh. Ảnh: QN

Dù vậy, từ sự quan tâm đến quyết định xuống tiền của các tập đoàn công nghệ là một khoảng cách lớn. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải đặt Quảng Ninh lên bàn cân so sánh khắt khe về chi phí logistics, khả năng cung ứng năng lượng xanh ổn định, hạ tầng xử lý chất thải đạt chuẩn và tính sẵn có của lực lượng lao động chất lượng cao.

Để tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua thu hút dòng vốn chất lượng cao, hướng trọng tâm vào công nghiệp chế biến, chế tạo, bán dẫn và logistics, Quảng Ninh đang đẩy mạnh chuẩn bị đồng bộ các yếu tố nền tảng.

Tỉnh hiện có 27 khu công nghiệp theo quy hoạch, trong đó 11 khu đã thành lập với tổng diện tích khoảng 6.299ha. Dù diện tích đất sạch còn lớn, nhưng với các ngành sản xuất kỹ thuật cao, địa phương xác định "quỹ đất" chỉ là điều kiện ban đầu. Năng lực đáp ứng đồng bộ về điện, nước, hạ tầng viễn thông và dịch vụ logistics cận khu công nghiệp mới là yếu tố quyết định tiến độ đưa nhà máy vào vận hành.

Song song với hạ tầng kỹ thuật, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với việc cắt giảm trên 32% thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư. Việc thực hiện 100% thủ tục đủ điều kiện theo hình thức trực tuyến toàn trình và phi địa giới giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án, giảm chi phí phát sinh cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh kiên quyết rà soát, thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không còn năng lực triển khai nhằm giải phóng nguồn lực, nhường không gian phát triển cho các nhà đầu tư có năng lực tài chính và công nghệ thực sự.

Theo ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, địa phương xác định lấy chất lượng môi trường đầu tư và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp làm thước đo cạnh tranh. Để hiện thực hóa điều này, cơ quan quản lý sẽ duy trì cơ chế hỗ trợ xuyên suốt cho nhà đầu tư từ giai đoạn tiếp cận thị trường đến quá trình sản xuất kinh doanh.

Việc rút ngắn thủ tục hành chính và chủ động tháo gỡ điểm nghẽn được xem là giải pháp then chốt nhằm giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời tạo động lực để các nhà đầu tư sẵn có tiếp tục rót thêm vốn.

Những bước đi bài bản đã mang lại kết quả rõ nét khi trong bảy tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI thu hút vào tỉnh đạt gần 1,1 tỷ USD. Về dài hạn, động lực bứt phá của Quảng Ninh không chỉ nằm ở các khu công nghiệp truyền thống mà còn gắn liền với các không gian thể chế và kinh tế mới như Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái – Đông Hưng nhằm tối ưu hóa lợi thế logistics liên vận, Khu kinh tế số và tri thức tự do thu hút các dự án R&D, cùng các cơ chế đột phá tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Chặng đường phía trước đòi hỏi Quảng Ninh duy trì một cam kết hành động thực chất. Đối với các nhà đầu tư quốc tế, chất lượng hạ tầng, tiến độ giải phóng mặt bằng và sự linh hoạt trong hỗ trợ thủ tục sẽ là những thước đo thực tế.

Còn đối với khối doanh nghiệp trong nước, cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu sẽ phụ thuộc vào khả năng tự nâng cấp công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các đối tác FDI.