Việc tiêu hủy được thực hiện theo quyết định xử lý vật chứng tại bản án sơ thẩm ngày 15/5/2026 của TAND tỉnh Quảng Ninh (nay là TAND thành phố Quảng Ninh) và bản án phúc thẩm ngày 25/9/2026 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội.

Các lực lượng kiểm tra vật chứng trước khi tiến hành tiêu hủy.

Theo kế hoạch, số ma túy bị tịch thu, tiêu hủy là toàn bộ mẫu hoàn lại sau giám định, được niêm phong trong hai phong bì số 8690/KL-KTHS và 8691/KL-KTHS của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Các vật chứng thuộc diện tiêu hủy còn có mẫu vật hoàn lại sau giám định, sim điện thoại, túi đựng, bật lửa, dụng cụ sử dụng ma túy, thiết bị ghi hình, ổ cứng và một số đồ vật khác liên quan đến vụ án.

Một số vật chứng liên quan đến vụ án Bùi Đình Khánh và đồng phạm.

Trước khi tiêu hủy, Hội đồng kiểm tra tình trạng niêm phong và lập biên bản mở niêm phong. Ma túy cùng các vật chứng được đưa vào lò đốt đến khi cháy hoàn toàn thành tro; sau đó tiếp tục được kiểm tra, lập biên bản theo quy định.

Quá trình này có sự tham gia của Thi hành án dân sự thành phố, các đơn vị thuộc Công an thành phố, Viện Khoa học hình sự, đại diện UBND phường Cao Xanh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Vật chứng trong vụ án Bùi Đình Khánh và đồng phạm được đưa vào lò đốt tiêu hủy.

Bản án đã có hiệu lực

Theo nội dung bản án, từ tháng 2/2025 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng 8.673,37 gam. Số ma túy này do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán.

Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc, tổng khối lượng 87 gam, chứa MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích bán. Quá trình điều tra xác định, Khánh chuẩn bị hai khẩu súng AK, một khẩu súng Colt xoay, 89 viên đạn và vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an TP Quảng Ninh, hy sinh. Sau đó, Khánh tiếp tục truy đuổi, bắn nhiều phát đạn làm hư hỏng ba ô tô của lực lượng Công an, gây thiệt hại 126,685 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/5/2026, Bùi Đình Khánh bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”; 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 4 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Hà Thương Hải bị tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; tù chung thân về tội “Giết người”; 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 25/9/2026, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải cùng một số bị cáo khác; giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt đối với Khánh và Hải. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.