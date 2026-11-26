Hội đồng tiêu hủy vật chứng (Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ninh) tổ chức tiêu hủy ma túy và các vật chứng liên quan trong vụ án Bùi Đình Khánh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Việc tiêu hủy được thực hiện theo Bản án số 41/2026/HS-ST ngày 15/5/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (nay là Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh) và Bản án số 781/2026/HS-PT ngày 25/9/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

Số ma túy bị tịch thu, tiêu hủy gồm toàn bộ mẫu ma túy hoàn lại sau giám định và đã được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) niêm phong trong hai phong bì. Cùng với đó là nhiều mẫu vật hoàn lại sau giám định và các vật chứng khác của vụ án.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng (Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ninh) kiểm tra các vật chứng trước khi tiêu hủy. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ngoài ma túy, danh mục vật chứng còn có các sim điện thoại, túi đựng, bật lửa, dụng cụ sử dụng ma túy, thiết bị ghi hình, ổ cứng và một số đồ vật liên quan quá trình điều tra, xét xử vụ án. Quá trình tiêu hủy có sự tham gia của Thi hành án dân sự thành phố, các đơn vị thuộc Công an thành phố, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), đại diện Ủy ban nhân dân phường Cao Xanh và đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố để giám sát việc mở niêm phong, tiêu hủy vật chứng. Việc tổ chức tiêu hủy nhằm thi hành phần quyết định về xử lý vật chứng trong bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tang vật của vụ án được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) niêm phong. (Ảnh: QUANG THỌ)

Theo nội dung Bản án số 41/2026/HS-ST và Bản án số 781/2026/HS-PT, từ tháng 2/2025 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm làm nơi cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng 8.673,37 gam, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán. Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc, tổng khối lượng 87 gam ma túy MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích bán.

Quá trình điều tra xác định, Khánh còn chuẩn bị hai khẩu súng AK, một khẩu súng Colt xoay, 89 viên đạn và vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21 giờ ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh sử dụng súng AK bắn, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an thành phố Quảng Ninh hy sinh. Sau đó, Khánh tiếp tục truy đuổi, bắn nhiều phát đạn làm hư hỏng ba ô-tô của lực lượng Công an, gây thiệt hại tài sản trị giá 126,685 triệu đồng.

Toàn bộ số tang vật của vụ án Bùi Đình Khánh đã được tiêu hủy theo quy định. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ngày 15/5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên Bùi Đình Khánh tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 4 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Khánh phải chấp hành án tử hình.

Đối với Hà Thương Hải, Tòa tuyên tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tù chung thân về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 25/9/2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải cùng một số bị cáo khác, giữ nguyên các quyết định về tội danh và hình phạt đối với hai bị cáo này. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.