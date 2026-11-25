39.840 sản phẩm tang vật vi phạm hành chính trị giá 1,3 tỷ đồng đưa đi tiêu hủy tập trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy tập trung 39.840 sản phẩm tang vật vi phạm hành chính năm 2026 với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm của các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố.

Số hàng hóa bị tiêu hủy lần này gồm: rượu, mỹ phẩm các loại do Trung Quốc sản xuất; rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và đồ chơi trẻ em không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Toàn bộ số tang vật trên do các đội Quản lý thị trường trên địa bàn thành phố phát hiện, thu giữ qua quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm. Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch (Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh), bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra 917 vụ, phát hiện và xử lý 868 vụ với 867 đối tượng và 979 hành vi vi phạm; tổng số tiền xử lý đạt 37,3 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, vi phạm về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm 303 trường hợp (bằng 138% so với cùng kỳ), xử phạt trên 4,1 tỷ đồng; kinh doanh hàng hóa nhập lậu 68 trường hợp, phạt tiền trên 926,1 triệu đồng và trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 1,9 tỷ đồng; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ 72 trường hợp với số tiền phạt 1,2 tỷ đồng.

Song song với công tác kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, các lực lượng chức năng thành phố Quảng Ninh cũng tăng cường ngăn chặn hàng cấm thẩm lậu qua các tuyến giao thông.

Điển hình, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 23/11/2026, tại Km54 Quốc lộ 18 (thuộc khu phố Yên Lâm, phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh) đã dừng, kiểm tra xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 89C-078.67, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 89R-015.44 lưu thông theo hướng từ phường Mạo Khê đi phường An Sinh, do N.T.K (sinh năm 1992, trú tại khu Hổ Lao, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra khu vực cabin phía sau ghế lái, tổ công tác phát hiện 8 hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 16 kg. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phối hợp với Công an phường Đông Triều niêm phong tang vật và lấy lời khai ban đầu của tài xế.

Tại cơ quan Công an, N.T.K khai nhận là lái xe container thuê cho Công ty vận tải T.L (địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên). Ngày 20/11/2026, trong quá trình điều khiển xe đầu kéo từ Móng Cái qua khu vực cửa khẩu Bắc Luân sang thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc) để lấy hàng, đối tượng đã nhờ một phụ nữ người Trung Quốc mua hộ 8 hộp pháo hoa nổ với giá 300.000 đồng/hộp (tổng thanh toán 2,4 triệu đồng tiền Việt Nam) rồi cất giấu dưới gầm giường trong cabin xe để mang về sử dụng.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện và hàng hóa liên quan cho các đơn vị chức năng để tiếp tục xác minh, trưng cầu giám định và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý quyết liệt các vụ việc vận chuyển hàng cấm cùng hoạt động tiêu hủy tập trung tang vật vi phạm hành chính góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và pháo nổ thẩm lậu vào thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quảng Ninh dịp cuối năm./.