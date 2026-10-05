Quảng Ninh tiêu hủy gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Lực lượng chức năng TP Quảng Ninh tiêu hủy thuốc lá nhập lậu là tang vật trong vụ án. Ảnh: CQCA

Số thuốc lá bị tiêu hủy mang các nhãn hiệu Hilton Red, Marlboro màu đỏ, Marlboro màu trắng và Good Companion, đều do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, khoảng 16h30 phút ngày 21/1/2026, tại thôn Hải Thành, xã Quảng Đức, TP Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Trần Văn Việt (SN 1998, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức) điều khiển ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 15C-372.15, vận chuyển trái phép 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan Công an, Việt khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho Nguyễn Văn Nam (SN 1997, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, TP Quảng Ninh).

Khám xét khu vực nhà chờ Nghĩa trang xã Quảng Đức, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 50 thùng chứa 24.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Số hàng này được Nam giao cho Nguyễn Văn Hưng (SN 1972, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Đức, TP Quảng Ninh) trông coi.

Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án là 39.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc lá này đã được lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy.