Quảng Ninh tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

Một tiết học tại Trường THCS Lê Hồng Phong.

Ngày 5/11, UBND TP Quảng Ninh cho biết, đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2026.

Trước đó, tháng 10/2025, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm GDNN-GDTX công lập, giảm từ 570 xuống còn 290 cơ sở.

Qua một năm vận hành, chất lượng giáo dục được giữ vững, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực bước đầu được nâng lên.

Trên cơ sở rà soát, khảo sát thực tế và đánh giá tính khả thi, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất phương án tiếp tục sắp xếp từ 290 xuống còn 189 cơ sở.

Quá trình triển khai phải gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị nhà trường và sử dụng nguồn lực, đồng thời bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, liên tục.

Để thực hiện phương án, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện và triển khai kế hoạch sắp xếp; ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ, tiến độ, bàn giao, kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ, quản lý tài chính và tài sản.

Đặc biệt, việc sắp xếp phải chú trọng các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường, bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành việc hướng dẫn trước ngày 10/11/2026; hoàn thiện hồ sơ sắp xếp các trường thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, trình trước ngày 1/12/2026.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện phương án, báo cáo cấp ủy cùng cấp và ban hành quyết định sắp xếp theo thẩm quyền trước ngày 5/12/2026.

Các địa phương đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả và bảo đảm điều kiện để các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Các Sở Nội vụ, Tài chính phối hợp hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự, giải quyết chế độ, chính sách; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và bảo đảm các điều kiện hoạt động của nhà trường sau sắp xếp.

Cùng với mạng lưới trường mầm non, phổ thông, thành phố cũng triển khai nhiệm vụ sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài chính, tài sản công, đất đai; giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

Tham mưu UBND thành phố để tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chuyển giao có hiệu lực.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu phương án, định hướng phát triển và đầu tư đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tiếp nhận và dự kiến tiếp nhận, gắn với chủ trương sáp nhập các trường cao đẳng đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất. Báo cáo về phương án này phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2026.