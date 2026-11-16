Quảng Ninh tiên phong thí điểm mô hình trường học và bệnh viện xã hội chủ nghĩa

Quảng Ninh

Việc ban hành các quyết định phê duyệt các đề án thí điểm (giai đoạn 2026 - 2030) của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương và khẳng định quyết tâm chính trị cao độ trong việc kiến tạo những giá trị phúc lợi ưu việt trực tiếp phục vụ nhân dân.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được lựa chọn để triển khai đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”. Ảnh: Trang website Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Các đề án chiến lược này được xây dựng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đời sống và chăm lo toàn diện cho con người, để mỗi người dân đều được bồi đắp về thể chất, tri thức và nhân cách trong một môi trường công bằng, nhân văn và tiến bộ.

Trong lĩnh vực y tế, các bệnh viện công lập không chỉ làm tốt chức năng chuyên môn mà còn phải đổi mới quản trị để bảo đảm công bằng trong tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn lực công và thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người có công, các đối tượng chính sách và người yếu thế.

Song song với đó, ngành giáo dục đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải khắc phục tình trạng giáo dục còn phân tán, chuyển từ việc dạy học đơn thuần sang xây dựng một hệ sinh thái giáo dục đồng bộ nhằm phát triển toàn diện Đức, Trí, Thể, Mỹ cho thế hệ trẻ.

Cả hai đề án ra đời nhằm giải quyết triệt để những điểm nghẽn ấy, chuyển từ việc thực hiện đúng quy định sang chủ động tạo ra giá trị xã hội đo lường được, đảm bảo không một người dân hay học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Nền tảng để triển khai các mô hình này được xây dựng trên cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn toàn diện. Về mặt lý luận, các đề án kế thừa sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của sự phát triển, kết hợp nhuần nhuyễn với các nghị quyết mang tính định hướng đột phá của Trung ương và Thành ủy.

Về mặt thực tiễn, Quảng Ninh sở hữu truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm cùng nền tảng phát triển y tế, giáo dục tương đối toàn diện bởi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt cao, mạng lưới trường lớp kiên cố và đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, đã có sự quan tâm đầu tư rất lớn của thành phố cùng các dự án trọng điểm như mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí hay sắp xếp mạng lưới trường học chính là nền móng vững chắc để biến các chủ trương lớn thành hiện thực sinh động.

Trường Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long là 1 trong 3 trường được lựa chọn để triển khai đề án xây dựng thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”. Ảnh: thspuhl.vn

Nhằm đảm bảo tính khả thi, phạm vi và chủ thể thực hiện đề án đã được phân định rõ ràng: Đối với mô hình bệnh viện, đề án được triển khai toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan tham mưu của thành phố và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh theo mô hình Viện - Trường.

Đối với mô hình trường học, thành phố lựa chọn thí điểm tại ba cơ sở giáo dục tiêu biểu gồm Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long, trường liên cấp Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu và Trường TH và THCS Vân Đồn 1 tại đặc khu Vân Đồn.

Những đơn vị này hội tụ đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, chuyên gia và đặc điểm dân cư đặc trưng để làm “phòng thí nghiệm thực tiễn” trước khi tổng kết và nhân rộng trên toàn địa bàn.

Bằng sự chuẩn bị bài bản, quyết tâm và sự đồng thuận của toàn xã hội, Quảng Ninh đang từng bước chứng minh sức sống của những giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống thực tiễn. Những ngôi trường hạnh phúc và những bệnh viện chữa lành ấy chắc chắn là những minh chứng sinh động nhất cho một đô thị phát triển bền vững, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng trọn vẹn thành quả của sự đổi mới và phồn vinh.