Quảng Ninh: Tiềm năng cho sản phẩm OCOP

Quảng Ninh hiện có 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao là bột bánh lọc Long Giang Thịnh. Từ một loại nông sản quen thuộc của địa phương, củ sắn đã được đơn vị nâng cao giá trị thông qua chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Sản phẩm có màu trắng sáng, độ mịn cao, mùi thơm tự nhiên của tinh bột sắn, được sản xuất từ 100% củ sắn tươi sạch theo quy trình đạt chuẩn HACCP.

Năm 2023, sản phẩm đã được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, đồng thời được Bộ Công thương chứng nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Điều này là minh chứng cho chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh nâng cấp máy móc phục vụ quy trình sản xuất - Ảnh Đ.N.

Từ những kết quả đã đạt được, doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì và quy trình sản xuất, hướng đến mục tiêu nâng hạng cao hơn là OCOP 5 sao.

Ông Lê Bá Lượng, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh cho biết: “Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại khép kín nên chất lượng dẻo, dai, ngon. Sau khi được công nhận OCOP 4 sao, sản phẩm đã được khách hàng tin tưởng lựa chọn và ngày càng được mở rộng thị trường trong khắp cả nước. Đây là cơ sở để thời gian tới, công ty định hướng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và thị trường Trung Âu.

Để làm được điều đó, công ty sẽ đầu tư nâng cao công nghệ, xây dựng và kiểm soát vùng trồng nghiêm ngặt; đồng thời áp dụng những tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Điều này cũng là nền tảng để sản phẩm từng bước đáp ứng tiêu chí để được công nhận OCOP 5 sao”.

Cũng theo ông Lượng, hiện tại công ty đang lên kế hoạch xây dựng vùng trồng kiểm soát từ giống sắn, qua đó, bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào an toàn, không bị bệnh khảm lá sắn.

Lúa gạo từ lâu đã gắn bó với đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân xã Quảng Ninh. Từ những cánh đồng được chăm sóc theo hướng an toàn, gạo sạch Vĩnh Trung ra đời, từng bước khẳng định chất lượng và xây dựng thương hiệu trên thị trường. Là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương, gạo sạch Vĩnh Trung không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho sản xuất lúa, gia tăng thu nhập cho người nông dân.

Ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Trung cho biết: Nhận thấy xu hướng thị trường đang ưa chuộng sản phẩm sạch, hữu cơ, hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi gần 187ha diện tích lúa truyền thống sang quy trình thâm canh cải tiến. Mặc dù giai đoạn đầu triển khai, người dân còn e ngại về lúa hữu cơ. Nhưng khi những ha lúa hữu cơ đầu tiên cho hạt gạo thơm lành, đậm vị, người nông dân đã hiểu rằng sản xuất sạch chính là hướng đi của nông nghiệp hiện đại”.

Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đầu tư hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại. Đây là những tiêu chí quan trọng để nâng cao giá trị thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của thị trường và từng bước hoàn thiện các tiêu chí để sản phẩm được nâng hạng OCOP trong thời gian tới, ông Nam cho biết thêm.

Gạo sạch Vĩnh Trung đang từng bước nâng cao chất lượng, mẫu mã để nâng sao cho sản phẩm - Ảnh Đ.N.

Cùng với bột bánh lọc Long Giang Thịnh và gạo sạch Vĩnh Trung, các sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Quảng Ninh khá đa dạng, được phát triển từ những nguyên liệu và ngành nghề gắn với sản xuất, đời sống của người dân địa phương. Trong đó, các sản phẩm như bánh tráng Trang Ngọc Linh, khoai deo Như Mận, trứng gà Như Mận... cũng được chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất; nhiều sản phẩm khác cũng đang từng bước cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng.

Nếu tiếp tục được đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa quy trình và mở rộng liên kết sản xuất, các sản phẩm OCOP của xã Quảng Ninh có thêm cơ hội để nâng hạng sao, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh đánh giá, chương trình OCOP đang tạo động lực để các chủ thể trên địa bàn quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho sản phẩm. Việc có 8 sản phẩm được công nhận OCOP là cơ sở để địa phương tiếp tục khuyến khích các chủ thể phát huy lợi thế về nguyên liệu, ngành nghề và sản vật địa phương, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ. Đối với những sản phẩm đã đạt OCOP, địa phương khuyến khích các chủ thể tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí để hướng đến nâng hạng sao.