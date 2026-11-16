Quảng Ninh thúc tiến độ dự án Monbay Vân Đồn

Phối cảnh dự án Monbay Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: Bnews phát

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh, các sở, ngành và nhà đầu tư cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp phép khai thác mỏ vật liệu san lấp và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Hải Đăng làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 24.883 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Theo quy hoạch, tổ hợp gồm 236 căn biệt thự, 257 căn nhà liền kề, hơn 2.600 căn hộ chung cư cao tầng và 606 căn nhà ở xã hội. Khi hoàn thành, dự án dự kiến phục vụ khoảng 3.000 khách lưu trú mỗi ngày và khoảng 9.800 cư dân.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng và nhà đầu tư trong việc hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 296,72 ha. Dự án hiện cơ bản không còn vướng mắc lớn về pháp lý, song một số thủ tục hành chính vẫn chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực, nhân sự và tiến độ thực hiện hồ sơ.

Để tháo gỡ, UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và Văn phòng đăng ký đất đai hoàn thành hồ sơ địa chính, đề nghị giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với khoảng 276 ha đủ điều kiện. Với khoảng 20 ha diện tích lấn biển, nhà đầu tư phải hoàn thiện thủ tục thẩm định, phê duyệt hạng mục này để thực hiện giao khu vực biển theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất khi đủ điều kiện; đồng thời tổ chức xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính và bàn giao đất trên thực địa.

Cùng đó, một vấn đề khác cần giải quyết là khoản kinh phí hơn 148 tỷ đồng do nhà đầu tư cũ đã ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ sơ, căn cứ pháp lý, trình tự thu hồi đất và đề xuất phương án hoàn trả khoản kinh phí này cho nhà đầu tư cũ.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, lập bảng tiến độ chi tiết với từng mốc công việc, thời hạn và trách nhiệm cụ thể, gửi UBND đặc khu Vân Đồn cùng các cơ quan chức năng để phê duyệt, giám sát.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức khởi công dự án trong năm 2026 khi đáp ứng quy định. Việc khởi công phải gắn với triển khai thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục, không tổ chức hình thức trên diện tích nhỏ rồi để dự án đình trệ.