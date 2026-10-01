Quảng Ninh thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập

Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh tặng sách cho đại diện học sinh các trường học, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc đến các em học sinh và cộng đồng. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng phát biểu khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, khi khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, làm việc và tiếp cận tri thức, học tập suốt đời không còn là sự lựa chọn, mà trở thành năng lực thiết yếu để mỗi công dân thích ứng, phát triển và chủ động nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Tuần lễ Học tập suốt đời chủ đề "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời" từ 1-7/10

Chủ đề năm nay đặc biệt đặt ra yêu cầu “thực học, thực hành”, gắn lý thuyết với thực tiễn, trang bị kỹ năng số, tư duy phản biện và năng lực tự học; đồng thời làm chủ, ứng dụng AI một cách đúng mục đích, hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố nói chung đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật. Giai đoạn 2021-2025, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Bước sang năm 2026, trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, 100% xã, phường, đặc khu đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo; mạng lưới 54/54 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã hoạt động tích cực, khảo sát nhu cầu của trên 210.000 lượt người dân và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho hơn 200.000 lượt người trong năm học 2025-2026. Phong trào đọc sách, xây dựng thư viện số được đẩy mạnh với 47 cơ sở giáo dục đưa vào vận hành mô hình thư viện số/thư viện điện tử.

Để phong trào học tập suốt đời đi vào chiều sâu, thực chất và không chỉ dừng lại trong 7 ngày cao điểm, Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường vai trò điều phối, lấy hiệu quả thụ hưởng của người dân làm thước đo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân biến tinh thần của Tuần lễ thành những hành động cụ thể; chủ động học tập, cập nhật kỹ năng mới, thực hành kỹ năng số và sẵn sàng chia sẻ tri thức với cộng đồng. Những người thành thạo công nghệ cần tích cực hỗ trợ người còn hạn chế về kỹ năng số, qua đó lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

Đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề: “Vai trò của tự học và công nghệ” với sự góp mặt, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các điển hình học sinh, đoàn viên thanh niên, người dân và dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tuần lễ Học tập suốt đời nhấn mạnh "thực học, thực hành", khuyến khích mỗi người lựa chọn những kiến thức, kỹ năng thiết thực để học

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, nâng cao nhận thực về ý nghĩa của việc học, học tập suốt đời, Tuần lễ Học tập suốt đời năm nay nhấn mạnh "thực học, thực hành", khuyến khích mỗi người lựa chọn những kiến thức, kỹ năng thiết thực để học, thử nghiệm và ứng dụng ngay vào học tập, công việc và đời sống.

Điểm nhấn của chương trình là hướng việc học tập suốt đời đến những vấn đề gần gũi với đời sống, trong đó nhấn mạnh vai trò của tự học, thực hành và khả năng làm chủ công nghệ. Qua đó, khuyến khích mỗi người không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn biết vận dụng kiến thức, kỹ năng vào học tập, công việc và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Trong 7 ngày diễn ra Tuần lễ, các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tại các cơ sở giáo dục, hoạt động đọc sách, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm, học tập theo dự án và thực hành được khuyến khích tăng cường; người học được tạo điều kiện phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo và năng lực số.

Tại cộng đồng, các Trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và thiết chế văn hóa, giáo dục được phát huy như những không gian học tập mở. Người dân có thể tiếp cận sách, học liệu, tài nguyên giáo dục, trải nghiệm công nghệ, tham gia các hoạt động chia sẻ kiến thức, cập nhật kỹ năng và kết nối cơ hội học tập.

Thành phố Quảng Ninh khuyến khích xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình như "Bản đồ cơ hội học tập", "Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo", không gian học tập cộng đồng và các hoạt động giao lưu, chia sẻ kiến thức giữa các thế hệ.

Trên môi trường số, các hoạt động tập trung vào kỹ năng khai thác học liệu mở, nền tảng học tập số, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, nhận diện thông tin sai lệch, nội dung giả mạo và các hình thức lừa đảo; đồng thời hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản và thiết bị số.

Như vậy, tuần lễ học tập không chỉ diễn ra trong lớp học, người dân có thể học ở trường, học tại thư viện, học trong cộng đồng và học trên môi trường số, tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình.

Một nội dung được thành phố đặc biệt chú trọng trong Tuần lễ năm nay là sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với từng đối tượng.

Khuyến khích xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình như "Bản đồ cơ hội học tập", "Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo"

Các hoạt động hưởng ứng khuyến khích người học và người dân trải nghiệm, thực hành những cách ứng dụng công nghệ và AI phục vụ học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và đời sống; đồng thời hình thành kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và tôn trọng bản quyền.

Việc ứng dụng AI cũng được đặt trong yêu cầu bảo đảm tính trung thực trong học tập và công việc, không sử dụng công nghệ một cách máy móc, thiếu kiểm chứng hoặc để tạo ra những sản phẩm không xác định được nguồn gốc, trách nhiệm.

Tuần lễ được triển khai trên toàn thành phố, hướng tới mọi người dân, đồng thời quan tâm những nhóm còn ít cơ hội tiếp cận học tập và công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ và các nhóm có nhu cầu học tập đặc thù.

Các hoạt động được khuyến khích tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp; ưu tiên những mô hình, sản phẩm có khả năng duy trì và nhân rộng sau khi Tuần lễ kết thúc.

Thành phố cũng khuyến khích kết nối hoạt động của Tuần lễ với Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các hoạt động giáo dục, văn hóa phù hợp, qua đó mở rộng sự tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Với tinh thần "Thực học, thực hành", Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của thành phố Quảng Ninh hướng tới đưa việc học gần hơn với nhu cầu thực tế của người dân; khuyến khích mỗi người học một điều thiết thực, làm được một việc cụ thể và chủ động hơn trước những thay đổi của công nghệ.

Qua đó, góp phần thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số", mở rộng cơ hội học tập trong cộng đồng và từng bước xây dựng xã hội học tập thích ứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.