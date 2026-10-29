Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Indonesia

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Gặp gỡ Indonesia năm 2026” (Meet Indonesia 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh trả lời các vấn đề doanh nghiệp Indonesia.

Hội nghị thu hút khoảng 350 đại biểu trong nước và quốc tế. Đoàn đại biểu Indonesia do ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam và ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java dẫn đầu, cùng đại diện các bộ, ngành, hiệp hội kinh tế và doanh nghiệp tiêu biểu. Phía Việt Nam có đại diện các bộ, ngành Trung ương và 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 3/2025) không chỉ mở ra một chương mới trong quan hệ chính trị - ngoại giao, mà còn tạo ra những không gian hợp tác vô cùng rộng lớn cho cấp độ địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong tiến trình chung đó, Quảng Ninh luôn xác định Indonesia là một trong những đối tác chiến lược trọng điểm, giàu tiềm năng trong khu vực ASEAN.

Quảng Ninh đang khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động và là điểm đến chiến lược hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Indonesia. Với hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ cùng "hạ tầng mềm" dẫn đầu cả nước về môi trường đầu tư minh bạch, thành phố kỳ vọng thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn và thúc đẩy hợp tác toàn diện qua ba trụ cột trọng tâm.

Về xúc tiến đầu tư, Quảng Ninh ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến - chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế số và logistics, đồng thời cam kết áp dụng chính sách ưu đãi cao nhất cùng thủ tục thuận lợi cho doanh nghiệp. Về thương mại, thành phố hướng tới mục tiêu làm cửa ngõ thúc đẩy xuất nhập khẩu, đặc biệt chú trọng phát triển chuỗi cung ứng các sản phẩm đạt chuẩn Halal phục vụ thị trường toàn cầu.

Về du lịch, Quảng Ninh đề xuất tăng cường liên kết xây dựng các tour tuyến mới và nghiên cứu mở đường bay thẳng kết nối các trung tâm của Indonesia với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách hai chiều. Thông qua hội nghị, Quảng Ninh thể hiện quyết tâm đồng hành sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để biến các tiềm năng hợp tác thành các dự án đầu tư cụ thể và thịnh vượng lâu dài.

Ngài Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam phát biểu.

Ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, nhấn mạnh: Hơn 70 năm sau, tinh thần hữu nghị giữa hai nước vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều làm cho mối quan hệ hai nước thực sự thú vị không chỉ là lịch sử chung, mà là tương lai chung. Indonesia có Tầm nhìn "Indonesia Vươn lên 2045" và Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Hai quốc gia, cùng một tầm nhìn, cùng một quyết tâm kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt hơn 14,6 tỷ USD, đưa hai nước tiến gần hơn tới mục tiêu đạt 18 tỷ USD vào năm 2028. Tại Triển lãm Thương mại Indonesia diễn ra vào đầu tháng 10/2026, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận kinh doanh và đối tác tiềm năng với tổng giá trị giao dịch lên tới 1,5 tỷ USD, thể hiện rõ nét sự quan tâm ngày càng lớn trong việc hợp tác chặt chẽ.

Các bên ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư tại các khu công nghiệp trọng điểm của Quảng Ninh như khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (DEEP C), khu công nghiệp Sông Khoai (Amata), cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh Trung Java (Indonesia). Nhân dịp này, doanh nghiệp hai bên tham luận về cơ hội liên kết du lịch và tiến hành ký kết các bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Dự kiến, ngày 30/10, Hội nghị Meet Indonesia 2026 do Bộ Ngoại giao chủ trì có hai phiên thảo luận chuyên đề quan trọng gồm: “Thương mại, đầu tư và hạ tầng trong kỷ nguyên số và xanh: Định hình tương lai phát triển bền vững” và “Cùng kiến tạo tương lai: Liên kết du lịch bền vững và xây dựng hệ sinh thái Halal toàn diện”. Bên cạnh đó, chương trình kết nối, làm việc song phương (chính phủ với chính phủ - G2G, chính phủ với doanh nghiệp - G2B, doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B) và trao các văn kiện hợp tác, giấy chứng nhận đầu tư cũng được triển khai đồng bộ.

Chuỗi sự kiện Meet Indonesia 2026 nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia. Đây là cơ hội trọng tâm để Quảng Ninh quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hạ tầng giao thông kết nối hiện đại, hệ sinh thái khu công nghiệp - khu kinh tế thế mạnh; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, logistics và du lịch bền vững.