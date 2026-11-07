Quảng Ninh thu nhận 969 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong đợt 2 năm 2026

Đợt 2 được triển khai tại 13 điểm thu nhận, với sự tham gia của 3 tổ công tác.

Theo đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công ty GeneStory, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn.

Đợt 2 được triển khai tại 13 điểm thu nhận, với sự tham gia của 3 tổ công tác. Các điểm được bố trí tại những vị trí thuận lợi, gần trung tâm các xã, phường, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ đến thực hiện thủ tục.

Lực lượng Công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Đối tượng thu nhận trong đợt này là thân nhân liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Trước đó, Công an các địa phương đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể rà soát, cập nhật danh sách, xác minh mối quan hệ huyết thống và thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm thu nhận mẫu. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đến từng gia đình nhằm giúp thân nhân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình và chủ động tham gia.

Tại các điểm thu nhận, lực lượng Công an hướng dẫn thân nhân kê khai thông tin, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN, bảo đảm chính xác, khoa học, đúng quy định.

Đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, không có khả năng đi lại, Công an thành phố thành lập các tổ công tác lưu động, trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ thu nhận mẫu. Công an các xã, phường cũng phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các thân nhân đủ điều kiện đều có cơ hội tham gia.

Các tổ công tác đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại.

Song song với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Công an các địa phương còn phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ hoạt động khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng kế hoạch.

Các mẫu sinh phẩm ADN sau khi thu nhận sẽ được phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, làm căn cứ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc hoàn thành thu nhận 969 mẫu ADN trong đợt 2 năm 2026 là kết quả thiết thực, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận góp thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.