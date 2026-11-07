Quảng Ninh thu nhận 969 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Lực lượng chức năng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đợt thu nhận được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Công ty GeneStory, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường triển khai trên địa bàn.

Với 3 tổ công tác, lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu tại 13 điểm, bố trí ở những vị trí thuận tiện, gần trung tâm các xã, phường để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thực hiện thủ tục.

Đối tượng thu nhận trong đợt này là thân nhân liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Trước khi triển khai, Công an các địa phương phối hợp với chính quyền cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể rà soát, cập nhật danh sách và xác minh mối quan hệ huyết thống. Thời gian, địa điểm lấy mẫu cùng mục đích, ý nghĩa của chương trình được thông tin đến từng gia đình, giúp thân nhân chủ động tham gia.

Tại các điểm thu nhận, lực lượng Công an hướng dẫn thân nhân kê khai thông tin, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN, bảo đảm chính xác, đúng quy định.

Công an TP Quảng Ninh đã tiếp nhận 969 mẫu trong đợt 2 năm 2026.

Đối với những người tuổi cao, sức yếu, không có khả năng đi lại, các tổ công tác lưu động trực tiếp đến nhà hỗ trợ lấy mẫu. Công an các xã, phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để thân nhân đủ điều kiện tham gia chương trình.

Cùng với việc thu nhận mẫu của thân nhân liệt sĩ, Công an các địa phương còn phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ hoạt động khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, giúp các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng kế hoạch.

Các mẫu sinh phẩm được thu nhận sẽ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, làm cơ sở đối chiếu, xác minh và từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Kết quả tiếp nhận 969 mẫu trong đợt 2 năm 2026 góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình đang mong tìm lại người thân.