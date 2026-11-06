Quảng Ninh thu ngân sách vượt so với cùng kỳ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh chủ trì và kết luận hội nghị.

Ngày 6/11, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh họp giao ban để nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, UBND thành phố đã triển khai Đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

Tỉnh xây dựng phương án điều hành, giao nhiệm vụ và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, khai thác tối đa tiềm năng, dư địa tăng trưởng.

Tính đến hết tháng 10/2026, các sản phẩm chủ yếu cơ bản bảo đảm tiến độ quý IV và cả năm.

Đối với 19 sản phẩm chủ yếu được theo dõi về sản lượng đến từng tháng, có 17/19 sản phẩm chủ yếu đạt và vượt kế hoạch tháng 10/2026.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 5/5 chỉ tiêu sản phẩm đạt và vượt kế hoạch tháng; khu vực công nghiệp - xây dựng có 9/11 sản phẩm đạt và vượt kế hoạch tháng; khu vực dịch vụ có 3/3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước tỉnh 10 tháng đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, bằng 85% kịch bản cả năm, bằng 122,7% cùng kỳ.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 10, tỉnh thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 10.622 tỷ đồng; thu hút FDI đạt 3,98 triệu USD, trong đó cấp mới 1 dự án, điều chỉnh tăng vốn 2 lượt dự án.

Đến hết ngày 31/10/2026, tổng giải ngân vốn đầu tư công đạt 19.040 tỷ đồng, bằng 97,68% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm và 58,21% kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh.

Cho ý kiến về nội dung này, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,01%, cả năm đạt 13,21% theo kịch bản đã đề ra.

Đây phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, tăng sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực, đặc biệt là than.

Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động du lịch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu, tập trung hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Tăng cường đôn đốc, thu hồi các khoản nợ thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách.

Nhấn mạnh yêu cầu không chỉ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn phải chủ động tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Qua đó, từng bước hình thành quỹ đất sạch, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, sẵn sàng các điều kiện thu hút những dự án đầu tư mới có quy mô, chất lượng trong năm 2027 và những năm tiếp theo.