Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban Thường trực Thành ủy Quảng Ninh ngày 6/11, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 10 tháng năm 2026 cơ bản duy trì tiến độ theo kịch bản đề ra.

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 84.950 tỷ đồng, vượt 15% dự toán sau 10 tháng.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước của TP đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, tương đương 85% kịch bản cả năm và bằng 122,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ sau 10 tháng, Quảng Ninh đã vượt dự toán thu ngân sách cả năm hơn 11.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khai thác các nguồn thu và huy động nguồn lực cho phát triển.

Về thu hút đầu tư, trong tháng 10/2026, Quảng Ninh thu hút 10.622 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,98 triệu USD, với 1 dự án được cấp mới và 2 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn.

Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một trong những nhiệm vụ cần tập trung đẩy nhanh. Tính đến hết ngày 31/10/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 19.040 tỷ đồng, bằng 97,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm nhưng mới đạt 58,21% kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,01%, đưa tăng trưởng cả năm 2026 đạt 13,21% theo kịch bản đề ra.

Đối với nhiệm vụ tài chính - ngân sách, lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường đôn đốc, thu hồi các khoản nợ thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách. Cùng với đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, chậm tiến độ và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Bên cạnh mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, Quảng Ninh cũng chú trọng tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo thông qua đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, từng bước hình thành quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng đồng bộ.

Qua đó, từng bước hình thành quỹ đất sạch, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, sẵn sàng các điều kiện thu hút những dự án đầu tư mới có quy mô, chất lượng trong năm 2027 và những năm tiếp theo.