Quảng Ninh thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Sau 9 tháng duy trì đà tăng trưởng tích cực, thành phố Quảng Ninh đang bước vào chặng nước rút với yêu cầu cao hơn về tiến độ và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 29/9/2026, phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026," bắt đầu từ ngày 1/10. Đây được xác định là đợt cao điểm nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, tập trung xử lý những nhiệm vụ còn khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Động lực cho đợt thi đua này đến từ chính những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm. Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 12,54%, riêng quý 3 tăng 15,04%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. Các động lực chính của nền kinh tế như công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư, thương mại, dịch vụ và du lịch đều có sự gia tăng, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Tuy nhiên, chặng đường còn lại của năm 2026 được xác định có ý nghĩa quyết định. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 130.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng, đồng thời giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao. Cùng với đó là mục tiêu thành lập mới 2.500 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 15.200; tỷ lệ đô thị hóa trên 75% và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 12%.

Để những mục tiêu này trở thành kết quả cụ thể, thành phố xác định trọng tâm trước hết là khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, nhất là đất đai, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các dự án chậm tiến độ. Theo thông tin được thành phố công bố, đến tháng 9, toàn thành phố có 32 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 9.441ha, trong đó gần 6.100ha đã hoàn thành, đạt 64,44%. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự tập trung cao trong những tháng cuối năm để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Cùng với giải phóng mặt bằng, thành phố đang đẩy mạnh xử lý các dự án chậm triển khai. Trong tổng số 198 dự án chậm tiến độ được rà soát, đến nay 151 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc; 47 dự án đã hoàn thành rà soát pháp lý và đề xuất hướng giải quyết. Riêng 69/69 dự án trên Hệ thống 751 đã hoàn thành rà soát pháp lý và xác định hướng xử lý. Quan điểm được đặt ra là những dự án đã tháo gỡ vướng mắc phải chuyển sang triển khai thực tế, tạo việc làm, tạo sản phẩm và đóng góp cho ngân sách, thay vì chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục.

Trong đợt thi đua 90 ngày đêm, việc hỗ trợ doanh nghiệp cũng được đặt ở vị trí quan trọng. Thành phố yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và logistics; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tránh tình trạng dồn việc, dồn vốn vào thời điểm cuối năm. Trước đó, thành phố đã tăng cường làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm tình hình sản xuất, đơn hàng, thị trường, lao động, thủ tục đầu tư và những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Cán bộ phường Móng Cái 2 đẩy nhanh tiến độ đồng bộ dữ liệu đất đai. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Một yêu cầu đáng chú ý khác là phải biến tinh thần thi đua thành công việc cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và dự án trọng điểm đến xây dựng bộ máy tinh gọn, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; giữ vững quốc phòng-an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Trong đó, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị tiếp tục được gắn với những nhiệm vụ có thời hạn cụ thể. Thành phố yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống," đồng thời hoàn thành việc lập sổ sức khỏe điện tử theo vòng đời cho 100% người dân trong năm 2026. Những nhiệm vụ này vừa phục vụ yêu cầu quản lý trước mắt, vừa tạo nền tảng cho mô hình chính quyền số và cung cấp dịch vụ công ngày càng thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức đợt thi đua là yêu cầu gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể. Quá trình thực hiện phải bảo đảm “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ trách nhiệm," lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển với không gian mới. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong 90 ngày cuối năm không chỉ là hoàn thành những chỉ tiêu còn lại mà còn phải tạo nền tảng cho chặng đường tiếp theo. Thành phố đang đồng thời chuẩn bị các định hướng dài hạn về mô hình tăng trưởng mới, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế di sản, du lịch đêm, công nghiệp văn hóa, kinh tế biển hiện đại và các lĩnh vực dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao./.