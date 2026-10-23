Quảng Ninh tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ dự án điện khí LNG

Gỡ vướng hồ sơ lấn biển sau giải phóng mặt bằng

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là một trong những dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, khu vực biển và hồ sơ lấn biển để tạo điều kiện triển khai xây dựng nhà máy.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là một trong những dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh (QN LNG Power) gửi Sở Công Thương thành phố Quảng Ninh, tổng diện tích đất và mặt nước sử dụng cho dự án khoảng 109,82ha, gồm 31,33ha đất và 78,49ha mặt nước. Trong đó, khoảng 20,4ha thuộc phạm vi cần thực hiện lấn biển để tạo quỹ đất xây dựng nhà máy chính và kho cảng.

Về giải phóng mặt bằng, ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông cho biết, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 41,12ha vào ngày 11/4/2026. Đến ngày 28/4/2026, QN LNG Power hoàn thành thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Ngày 7/5/2026, doanh nghiệp trình hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án.

Đối với hạng mục lấn biển, phạm vi thực hiện khoảng 20,4ha, gồm 9,8ha diện tích đã được đê, đổ lấn từ trước và khoảng 10,6ha mặt nước gần bờ. Theo doanh nghiệp, phần diện tích 9,8ha đã được UBND phường Cửa Ông hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng đợt 2 tại Văn bản số 1156/UBND-KTKH&ĐT ngày 11/4/2026.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 21/10, khu vực dự án tại phường Cửa Ông đã được quây tôn xung quanh. Bên trong vẫn còn một lối đi phục vụ người dân địa phương di chuyển ra khu vực neo đậu tàu thuyền để phục vụ hoạt động đánh bắt thủy sản.

Bà Hương, một người dân sống gần khu vực dự án cho biết, khu đất đã được quây tôn từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai xây dựng. Người dân vẫn thường xuyên đi qua lối đi còn lại để ra tàu thuyền phục vụ việc đánh bắt cá.

Theo bà Hương, người dân mong dự án sớm được khởi công, tránh tình trạng khu đất để kéo dài, cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Liên quan đến thủ tục lấn biển, QN LNG Power đã lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và trình UBND thành phố Quảng Ninh xem xét, phê duyệt tại Văn bản số 49/2026/QNLNG ngày 15/4/2026.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp cập nhật, xác định lại giá vật liệu san lấp theo mặt bằng giá thị trường tại thời điểm thẩm định. Nội dung này được nêu tại cuộc họp ngày 23/4/2026 và tiếp tục được hướng dẫn tại Văn bản số 4075/SXD-QLDTXD ngày 7/5/2026.

Toàn bộ dự án đã được chủ đầu tư quây tôn, nhưng vẫn để lối đi lại cho người dân địa phương di chuyển ra khu vực neo đậu tàu thuyền để phục vụ hoạt động đánh bắt thủy sản.

Ngày 15/6/2026, doanh nghiệp cho biết đã nhận được Văn bản số 1538/CBTQN-KTĐTM ngày 10/6/2026 của Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV, phản hồi các nội dung đề nghị liên quan đến giá bán dự kiến đất đá thải mỏ tại bãi thải Cẩm Phả, gồm khu vực Thắng Lợi và Nam Quảng Lợi.

Trên cơ sở thông tin nhận được, QN LNG Power tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục lấn biển để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Việc xác định nguồn vật liệu san lấp, cập nhật giá và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật là những khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai hạng mục lấn biển. Đây cũng là cơ sở để tạo mặt bằng phục vụ xây dựng nhà máy chính và kho cảng, bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Vẫn còn những nút thắt

Bên cạnh các thủ tục về đất đai và lấn biển, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh còn gặp khó khăn trong quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện, đăng ký nguồn cung LNG nhập khẩu dài hạn và thu xếp thiết bị tua-bin khí.

Theo thông tin tại phiên họp rà soát tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, ông Lê Văn Ánh, Phó chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, cho biết địa phương đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, gồm những nội dung về đất đai, khu vực biển, thẩm định tiền thuê đất, ký quỹ của nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh ở phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh.

Tuy nhiên, dự án chưa thể triển khai theo tiến độ đề ra do vẫn tồn tại một số khó khăn liên quan đến nhà đầu tư và cơ chế thực hiện.

Đáng chú ý, quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa nhà đầu tư và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa đạt được thống nhất. Đối với dự án điện khí, hợp đồng mua bán điện có vai trò quan trọng trong việc xác định các điều kiện thương mại, phương án tiêu thụ điện và hiệu quả đầu tư của nhà máy.

Bên cạnh đó, việc đăng ký mua khí LNG nhập khẩu dài hạn gặp khó khăn do nguồn cung trên thị trường thế giới hạn chế. Công tác thu xếp thiết bị cũng đối mặt thách thức khi việc đặt mua 2 tua-bin khí phục vụ dự án gặp trở ngại trên thị trường toàn cầu.

Những khó khăn này cho thấy tiến độ dự án không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thành giải phóng mặt bằng hay thủ tục đầu tư, mà còn gắn với khả năng bảo đảm nguồn nhiên liệu, thiết bị và thống nhất các điều kiện thương mại để triển khai nhà máy.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế có những biến động về nguồn cung, việc chủ động phương án cung ứng LNG dài hạn và xây dựng kế hoạch đặt mua thiết bị phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, nhà đầu tư cần tiếp tục làm việc với EVN và các đối tác liên quan để tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại trong quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước những khó khăn nêu trên, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Tại phiên họp rà soát các công trình, dự án trọng điểm, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành các dự án, nhất là những dự án chậm tiến độ; đồng thời thảo luận giải pháp thúc đẩy giải ngân, xử lý các điểm nghẽn liên quan đến thủ tục đầu tư, đấu thầu, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh.

Đối với Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, yêu cầu đặt ra là phải xử lý đồng bộ cả nhóm vướng mắc về thủ tục đất đai, khu vực biển, hồ sơ lấn biển và nhóm vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán điện, nguồn cung LNG, thiết bị tua-bin.

Trong đó, việc sớm hoàn thiện hồ sơ hạng mục lấn biển, xác định nguồn vật liệu san lấp và hoàn tất các thủ tục liên quan sẽ tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Song song với đó, nhà đầu tư cần chủ động phương án thu xếp nhiên liệu, thiết bị và tiếp tục đàm phán các điều kiện tiêu thụ điện.

Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, trên cơ sở bảo đảm tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Với quy mô sử dụng đất và mặt nước lớn, cùng yêu cầu đồng bộ giữa nhà máy, kho cảng và các điều kiện vận hành, tiến độ dự án LNG Quảng Ninh phụ thuộc đáng kể vào khả năng giải quyết đồng thời các vấn đề pháp lý, kỹ thuật và thương mại.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các bộ, ngành, nhà đầu tư và đối tác liên quan sẽ là yếu tố quan trọng để từng bước tháo gỡ các nút thắt, đưa dự án vào triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng năng lượng trong thời gian tới.