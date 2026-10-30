Quảng Ninh: Tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai

Nhận diện rõ tồn tại và trách nhiệm tại từng dự án chậm tiến độ

Ngày 29/10 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh chủ trì buổi làm việc với các phường: Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An, Đông Mai và Quảng Yên. Buổi làm việc tập trung đánh giá kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ đã được thành phố giao nhiệm vụ, đồng thời kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình trọng điểm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao đổi với người dân phường Hoàng Quế đến nhận tiền hỗ trợ đền bù GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Thời gian qua, các địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, giải quyết khó khăn tại các dự án. Qua đó, một số tồn tại về thủ tục đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng đã từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, tiến độ xử lý tại một số dự án vẫn còn chậm, nhiều nhiệm vụ tại một số địa bàn chưa hoàn thành theo thời hạn được giao.

Cụ thể, phường Hoàng Quế còn 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành toàn bộ, chủ yếu liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý các công trình vi phạm trong phạm vi dự án. Phường Yên Tử đã hoàn thành giải quyết vướng mắc tại 2/3 dự án. Tại phường Uông Bí, 2 dự án chậm tiến độ đã được gia hạn sử dụng đất đến ngày 23/6/2027; tuy nhiên, địa phương mới hoàn thành 1/4 nhiệm vụ được giao, còn 3 nhiệm vụ mới hoàn thành một phần.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh kiểm tra tiến độ GPMB khu vực nhà ga tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Yên Tử. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Đoàn công tác chứng kiến buổi bàn giao mặt bằng giữa người dân và UBND phường Yên Tử. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Tại phường Liên Hòa, trong số 6 dự án được rà soát, địa phương đã giải quyết xong vướng mắc hoặc chấm dứt hoạt động đối với 4 dự án, còn 2 dự án đang tiếp tục xử lý. Riêng phường Quảng Yên có 3 dự án chậm tiến độ, tồn đọng với 9 nhiệm vụ được giao, nhưng đến nay mới hoàn thành 3 nhiệm vụ. Các vướng mắc chủ yếu tập trung vào kinh phí GPMB, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nghĩa vụ tài chính, thực hiện kết luận thanh tra và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, chủ đầu tư; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn về đất đai, quy hoạch, GPMB, nghĩa vụ tài chính và thủ tục đầu tư.

Lấy chuyển biến thực chất tại từng dự án làm thước đo hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, tồn đọng là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các địa phương, sở, ngành phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, tuyệt đối không để những tồn tại kéo dài gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh kiểm tra tiến độ GPMB dự án KCN Bắc Tiền Phong. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu các phường rà soát toàn diện từng dự án, từng nhiệm vụ đã được giao; xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các địa phương phải xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể, có thời hạn hoàn thành và phân công rõ người chịu trách nhiệm. Các đơn vị cần khắc phục triệt để tình trạng chỉ dừng ở việc ban hành văn bản đôn đốc nhưng không tạo ra chuyển biến thực chất.

Đối với các dự án đã được gia hạn tiến độ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực tài chính của chủ đầu tư, khối lượng công việc đã triển khai và khả năng hoàn thành theo cam kết. Những trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực, cố tình chậm triển khai hoặc vi phạm pháp luật phải kiên quyết xem xét, xử lý theo quy định; không để tiếp tục chiếm dụng đất đai, làm mất cơ hội thu hút các dự án có hiệu quả hơn. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các địa phương phải chủ động tổng hợp, đề xuất phương án xử lý cụ thể và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu kết luận buổi làm việc với các phường: Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An và Quảng Yên. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Về công tác GPMB, các phường cần tập trung triển khai, hoàn thành toàn diện theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố và cam kết của địa phương. Đồng thời, cần khẩn trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để phục vụ di dời những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ ở hiện nay. Tổ giúp việc có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ từng nhiệm vụ; kịp thời báo cáo khó khăn phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý.

Kết quả tháo gỡ phải được đánh giá bằng những chuyển biến cụ thể tại từng dự án, nhất là việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động. Mục tiêu đặt ra không chỉ dừng ở việc giải quyết các tồn tại về thủ tục, mà phải đưa các dự án đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thêm việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực phát triển cho các địa phương phía Tây thành phố.