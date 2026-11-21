Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Hướng Dương đầu tư 6 lồng tròn bằng vật liệu HDPE tại khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung ở đảo Ông Cụ (phường Cẩm Phả).

Theo thông tin từ UBND thành phố Quảng Ninh, trong 10 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản toàn địa bàn đạt trên 161.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 101.238 tấn. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2027 đạt 247.500 tấn, tăng 13,46% so với năm 2025. Từ năm 2025 đến tháng 11/2026, Quảng Ninh đã giao khu vực biển cho 887 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích 5.230,85ha. Trong đó, 57 tổ chức được giao 4.691,19ha và 830 cá nhân được giao 539,66ha.

Việc giao biển từng bước tạo cơ sở pháp lý để người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên biển. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn, đặc biệt đối với hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã. Tại đặc khu Vân Đồn hiện còn 102 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển tồn đọng khoảng một năm qua. Các địa phương có biển khác cũng gặp tình trạng tương tự, khiến nhiều dự án chưa thể triển khai theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu thống nhất về trình tự, thủ tục giữa Luật Đầu tư năm 2025 và quy định về giao khu vực biển. Theo quy định tại khoản 10 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, dự án đề nghị Nhà nước giao khu vực biển phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong khi đó, để được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp lại cần xác định vị trí, khu vực biển dự kiến được giao. Sự thiếu đồng bộ này khiến quá trình hoàn thiện hồ sơ gặp khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết.

Một khu vực nuôi thủy sản trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Vướng mắc không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất của người nuôi. Theo ông Nguyễn Sĩ Bính, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Phất Cờ (đặc khu Vân Đồn), thời vụ thả giống nhuyễn thể thường bắt đầu vào tháng 1, thả cá giống vào tháng 2 và kết thúc sau khoảng hai tháng. Nếu thủ tục giao biển tiếp tục kéo dài, người nuôi có nguy cơ lỡ thời vụ, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và hiệu quả kinh tế. Trước tình hình này, UBND thành phố Quảng Ninh đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư và giao khu vực biển.

Thành phố đồng thời tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giao biển cho các đối tượng đủ điều kiện. Theo thông báo số 429/TB-VP.UBND ngày 22/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố, các địa phương có biển được yêu cầu tổng hợp, công khai nhu cầu, lập phương án, thẩm định và giao khu vực biển cho các cá nhân trong phạm vi 3 hải lý trước ngày 30/11/2026. Đối với hồ sơ của tổ chức, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp rà soát, giải quyết 146 hồ sơ, gồm 109 hồ sơ ngoài khu kinh tế và 37 hồ sơ trong khu kinh tế. Việc tháo gỡ điểm nghẽn giao biển có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế thủy sản của Quảng Ninh. Khi hành lang pháp lý được hoàn thiện, doanh nghiệp và hợp tác xã sẽ có điều kiện đầu tư vùng nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng con giống và tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng mặt biển, nâng cao giá trị thủy sản và hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.