Quảng Ninh tháo dỡ hàng trăm bè nuôi thủy sản trái phép

Từ ngày 7 đến 20/10, phường Tuần Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tháo dỡ số bè trên cùng 20 dây phao HDPE tại lạch Khe Hẹp, hòn Cóc Đôi, khu vực Tây Nam Tuần Châu, hòn Đế Bụt và hòn Lão Câu. Qua kiểm tra, vi phạm chủ yếu là nuôi thủy sản không đúng vị trí được giao.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 3 xử lý các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép.

Tình trạng dựng bè nuôi trái phép cũng được phát hiện tại phường Hà An. Cơ quan chức năng xác định 16 vị trí có công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên bãi triều, mặt nước, chủ yếu là bè làm bằng phao xốp, tre và dây treo phục vụ nuôi nhuyễn thể. UBND phường đã thông báo tìm chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc kiểm tra các bè nuôi, lực lượng chức năng còn phát hiện hoạt động tự ý thu gom vật liệu trong khu vực được bảo vệ. Ngày 12/10, đoàn tuần tra liên ngành tại Vườn quốc gia Bái Tử Long phát hiện một trường hợp vào khu vực Trà Thần thu gom cát xốp phục vụ nuôi trồng thủy sản khi chưa được phép.

Tại hiện trường có một bông tông kích thước khoảng 10 x 6m, chở khoảng 3.600 lồng nhựa, trong đó 300 lồng đã chứa cát; hai người đang xúc cát trên bãi bồi. Người liên quan cho biết số cát này sẽ được đưa về khu vực Hòn Én để phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu đưa toàn bộ người, phương tiện và vật dụng ra khỏi Vườn quốc gia, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Việc kiểm tra, tháo dỡ và thu dọn công trình vi phạm đang được triển khai tại nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh.

Tại xã Đầm Hà, trong tháng 10, tổ công tác liên ngành đã thu dọn 150 phao xốp cùng các vật liệu liên quan tại khu vực Cái Rộng, thôn Đại Bình; tháo dỡ khoảng 300m cọc lưới dạng đăng đáy tại vùng biển Tân Bình cũ. Các cọc, lưới quây và vật liệu nổi này không phù hợp với quy định về sử dụng khu vực biển, bãi triều.

Việc kiểm tra, tháo dỡ và thu dọn công trình vi phạm đang được triển khai tại nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh. Đối với những bè nuôi chưa xác định được chủ sở hữu, các địa phương đã thông báo tìm chủ làm căn cứ xử lý.