Ông Ninh Văn Trình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Logistics NCT giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Logistics Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Ngày 29/11, tại thành phố Quảng Ninh, Hiệp hội Logistics Quảng Ninh tổ chức Đại hội thành lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Vận động, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031, Điều lệ Hiệp hội và đề án nhân sự; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra theo quy định. Ban Chấp hành nhiệm kỳ I gồm 19 thành viên; ông Ninh Văn Trình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Logistics NCT giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Hiệp hội Logistics Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và các ngành nghề liên quan trên địa bàn. Hiệp hội hướng tới tập hợp, đoàn kết hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của Hiệp hội Logistics Quảng Ninh. Ông nhấn mạnh, đây là cơ hội để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như thúc đẩy logistics phát triển, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự gắn kết, đồng hành, chung tay của thành phố và Hiệp hội để ngành logistics ngày càng phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải cho rằng, đối với Quảng Ninh, phát triển logistics vừa là yêu cầu khách quan, vừa là cơ hội chiến lược để khai thác hiệu quả những tiềm năng khác biệt và lợi thế cạnh tranh của địa phương. Với vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Trung Quốc, ASEAN và Đông Bắc Á; có hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển nước sâu, cảng hàng không quốc tế và mạng lưới giao thông với đầy đủ năm phương thức vận tải, Quảng Ninh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển một hệ sinh thái logistics đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối liên vùng và quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh cho rằng việc thành lập Hiệp hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp logistics trên địa bàn, góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ logistics, trung chuyển hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng của khu vực phía Bắc và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh đề nghị Hiệp hội chuyển mạnh tư duy từ khai thác hạ tầng đơn thuần sang tổ chức chuỗi dịch vụ, phát triển logistics tích hợp, logistics thông minh và logistics xanh; giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng từ dòng hàng hóa; làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; đẩy mạnh liên kết, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông và logistics (như Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, khu bến cảng Con Ong - Hòn Nét...), cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả logistics.

Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026–2031 ra mắt đại hội. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội Logistics Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026–2031 Ninh Văn Trình nhấn mạnh, sự ra đời của Hiệp hội trong giai đoạn Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đến cơ hội mới và đòi hỏi tinh thần hành động mới. Hiệp hội xác định không chỉ kết nối doanh nghiệp mà còn góp phần biến lợi thế về cảng biển, cửa khẩu, hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics thành hiệu quả kinh tế thực chất; thúc đẩy liên kết giữa vận tải, kho bãi, cảng biển, cửa khẩu, xuất nhập khẩu, sản xuất và thương mại; đồng thời làm cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền và các đối tác trong, ngoài nước.

Sự ra đời của Hiệp hội Logistics Quảng Ninh được kỳ vọng tạo diễn đàn kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác trong, ngoài địa phương; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí logistics, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về hạ tầng giao thông, cửa khẩu, cảng biển và hoạt động xuất nhập khẩu của Quảng Ninh. Đây cũng là bước đi nhằm tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ, chuyên nghiệp, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

UBND thành phố Quảng Ninh ghi nhận những kết quả kinh tế nổi bật trong 11 tháng năm 2026 như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 26,12% (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 44,57%), kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 4,65 tỷ USD (tăng 22,83%), thu ngân sách từ xuất nhập khẩu ước đạt 17.150 tỷ đồng (tăng 14,95%), doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 35,93%, thu hút FDI đạt trên 1,51 tỷ USD và toàn thành phố có 14.471 doanh nghiệp đang hoạt động.